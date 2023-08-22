Управа Нымме проведет серию экскурсий по самым красивым местам района

«Нымме - cамый зеленый район Таллинна с уютными парками и скверами, красивыми водоемами, уникальными спортивными и архитектурными сооружениями. При этом многие жители города или совсем не знают Нымме, или знакомы с ним весьма поверхностно. Поэтому мы и запустили проект «Открой для себя Нымме», предлагающий различные возможности для проведения познавательного и полезного досуга в нашем районе», – сказал заместитель старейшины Нымме Кирилл Клаус.

По его словам, управа Нымме официально представит проект в ближайшее время, но уже сейчас можно сказать, что горожан ждут пешие и велосипедные экскурсии, походы и квесты, спортивные мероприятия, семейные дни и многое другое. Большое внимание проект уделяет молодежи.

«Первое мероприятие было посвящено необычной каменной башне, построенной более ста лет назад бароном Николаем фон Гленом. С середины прошлого века там работает Таллиннская обсерватория. В ближайшее время мы обязательно повторим экскурсию, поскольку интерес к ней оказался огромным. Ну а уже совсем скоро желающие смогут посетить в Хийу заброшенный зерновой элеватор, в Пяэскюла побывать на территории бывшей мусорной свалки и погулять по болоту, а также осмотреть один из символов Нымме - лыжные трамплины», - рассказал Кирилл Клаус.