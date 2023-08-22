В Вирумаа водитель вывел ребенка на полпути из автобуса и уехал

Пенсионерка из Кунда Ильме Каск, сидевшая сразу за водителем автобуса, рассказала, что самокат лежал у мальчика в сумке и что ребенок произвел на женщину хорошее впечатление. Однако длинноволосый водитель Hansabuss AS на протяжении всей поездки оставлял язвительные комментарии в адрес нескольких молодых людей.

Примерно на полпути в Кунда водитель остановил автобус и, по словам Ильме Каск, подошел к мальчику, громко ругаясь. Скутер стоял перед аварийным выходом. Раздраженный водитель автобуса сказал ребенку выйти из автобуса. По словам Каск, мальчик был удивлен и не понял, почему ему нужно выйти из автобуса, и спросил, почему водитель автобуса не сказал, что самокат находится не в том месте.

Женщина не слышала, чтобы водитель автобуса дал ребенку возможность переставить самокат, но слышала как он угрожал вызвать полицию. Мальчик согласился, но вызвать полицию им не удалось. Водитель автобуса продолжал кричать и, по словам свидетельницы, в конце концов схватил мальчика за плечи и вытолкнул из автобуса.

От Эссу до Кунда более десяти километров. Никто из пассажиров не встал на защиту ребенка. «Я была убита горем, когда вышла из автобуса», - сказала Каск, чувствуя вину за то, что не вмешалась.

Руководитель отдела коммерческих и общественных линий Hansabuss AS