В Вирумаа водитель вывел ребенка на полпути из автобуса и уехал

В воскресенье вечером поездка для школьника, который ехал из Раквере в Кунда на автобусе № 15, оказалась короче запланированной. Водитель остановил автобус в Эссу и вывел мальчика.
Пенсионерка из Кунда Ильме Каск, сидевшая сразу за водителем автобуса, рассказала, что самокат лежал у мальчика в сумке и что ребенок произвел на женщину хорошее впечатление. Однако длинноволосый водитель Hansabuss AS на протяжении всей поездки оставлял язвительные комментарии в адрес нескольких молодых людей.
Примерно на полпути в Кунда водитель остановил автобус и, по словам Ильме Каск, подошел к мальчику, громко ругаясь. Скутер стоял перед аварийным выходом. Раздраженный водитель автобуса сказал ребенку выйти из автобуса. По словам Каск, мальчик был удивлен и не понял, почему ему нужно выйти из автобуса, и спросил, почему водитель автобуса не сказал, что самокат находится не в том месте.
Женщина не слышала, чтобы водитель автобуса дал ребенку возможность переставить самокат, но слышала как он угрожал вызвать полицию. Мальчик согласился, но вызвать полицию им не удалось. Водитель автобуса продолжал кричать и, по словам свидетельницы, в конце концов схватил мальчика за плечи и вытолкнул из автобуса.
От Эссу до Кунда более десяти километров. Никто из пассажиров не встал на защиту ребенка. «Я была убита горем, когда вышла из автобуса», - сказала Каск, чувствуя вину за то, что не вмешалась.
Руководитель отдела коммерческих и общественных линий Hansabuss AS
Карел Прикк заявил, что водителю автобуса позвонили, чтобы он объяснил жалобу, а также были просмотрены записи с камер.
«По кадрам с камеры видно, что пассажир оставляет самокат перед средней дверью таким образом, что другие пассажиры не могут войти или выйти из автобуса», - сказал Прикк и добавил, что согласно показаниям водителя автобуса, он попросил пассажира переставить самокат таким образом, чтобы он не препятствовал другим пассажирам и чтобы можно было воспользоваться задней дверью автобуса.
По словам водителя, пассажир отказался переставить самокат и выразил это через нецензурную лексику.
«Водитель автобуса признает, что чрезмерно эмоционально отреагировал на решение ситуации, отказавшись от дальнейшего обслуживания пассажира », - продолжил Прикк и уточнил, что самокат был сложен правильно и в этом нет никаких сомнений.
По словам представителя автобусной компании, водитель имеет право отказать в обслуживании пассажира, если пассажир не подчиняется распоряжениям водителя автобуса, угрожает или препятствует безопасной перевозке других пассажиров своим поведением.
«Конечно, вышеизложенное не оправдывает эмоционального поведения водителя автобуса. Независимо от поведения пассажира, водитель автобуса должен был оставаться спокойным и вежливо выражать пассажиру свои обязанности и права, объяснять ситуацию и возможные решения», - сказал Прикк.
По словам руководителя коммерческих и общественных линий Hansabuss AS, с водителем автобуса провели долгую беседу о стандартах, правах и обязанностях обслуживания клиентов.
«Водитель автобуса признает, что мог бы решить ситуацию более конструктивно, и приносит свои извинения пассажиру. Мы верим, что подобная ситуация больше не повторится. Мы также приносим свои извинения за возникшую ситуацию», - сказал Прикк.
По его словам, что общей целью автобусной компании является безопасное и комфортное транспортное обслуживание. «Мы просим родителей напоминать детям, как безопасно путешествовать на автобусе и быть внимательными к попутчикам», - добавил Прикк.