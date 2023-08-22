Как Украине победить Россию. Британский генерал предложил три сценария окончания войны

«Но даже если они до наступления зимы достигнут больших успехов на поле боя, этого будет недостаточно, чтобы изгнать Россию из Украины. То есть, нынешних мощностей достаточно, чтобы не проиграть, достаточно, чтобы не усугубить ситуацию - но недостаточно, чтобы победить».

Сейчас, замечает Берронс, наступает время третьего этапа западной военной помощи. Это «этап выбора»: будет ли Запад помогать Украине столько, сколько нужно - предоставлять ей оружие, обучение, деньги и поддержку, - или нет?

«По моему мнению, это дело по крайней мере двух лет - чтобы дать Украине способность победить Россию на поле боя и освободить всю свою территорию. Это очень большой вопрос, и не стоит забывать, что и Россия думает о том же, но с точностью до наоборот. Не стоит ли ей взять паузу, чтобы перевооружиться - и вернуться, чтобы ударить еще сильнее? Так что эта война сейчас вышла на очень тяжелый этап».

Преимущества и недостатки ВСУ

Зенитный комплекс Фото: EPA

«Украинские вооруженные силы показали себя в обороне просто фантастически», - говорит генерал Берронс.

«Они удивили многих - даже в Украине. Но успехи первого этапа войны были в значительной степени обусловлены системными провалами и некомпетентностью российских вооруженных сил, которые были намного больше, но совсем не лучше. А сейчас мы на другом этапе, когда уже Украина имеет инициативу на поле боя».