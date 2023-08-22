Сотрудники Finnair должны сами платить за рабочую обувь

Финская национальная телерадиокомпания Yle уже писала на прошлой неделе, что стюардессы Finnair не обязаны носить только каблуки, но им разрешены и кроссовки. Для этого компания заказала партию фирменной обуви. Сейчас Yle пишет, что специальная обувь марки Karhu будет стоить 89 евро.

«Сотрудники, обязанные носить униформу Finnair в рабочее время, имеют возможность использовать предоставленные им средства, предназначенные для заказа униформы, также для приобретения соответствующей обуви, но часть суммы должна быть внесена самими работниками», - сказала менеджер по связям с общественностью Finnair Мари Канерва, но не уточнила, какую точно сумму покрывает компания. По его словам, сумма зависит от должности и не является публичной информацией.

По словам сотрудника Yle, пожелавшего остаться анонимным, за обувь ей придется заплатить около 50 евро.

Черные кроссовки стюардессы могут носить с длинными брюками уже с 2021 года, а с прошлого года их можно носить и с юбками. Раньше женщины были обязаны носить черные туфли на каблуках.

По сообщению авиакомпании, правила были изменены из-за того, что в нескольких аэропортах приходилось преодолевать большие расстояния, а члены экипажа просили разрешения носить спортивную обувь.