Крупный собственник Nordecon в прошлом году потерпел серьезные убытки

Концерн Nordic Contractors AS - компания, работающая на рынке строительства и недвижимости и предоставляющая свои услуги через дочерние компании. Деятельность самой Nordic Contractors направлена на оказание управленческой и аналитической поддержки, как через представительство в советах директоров дочерних компаний, так и через тесное взаимодействие с руководителями компаний по вопросам, связанным с развитием и инвестициями группы, говорится в годовом отчете компании.

Наиболее важными компаниями в группе Nordic Contractors являются Nordecon, в которой Nordic Contractors принадлежит 52,5% акций, и компании по развитию недвижимости AS Arealis и Arealis Holding AS.

Убыток Nordecon за 2022 финансовый год составил 3,7 миллиона долларов.

Сейчас концерн работает в Эстонии, Швеции, Финляндии и Украине, но в 2022 году львиную долю выручки компании - 95,3% - концерн получал от строительных и проектных работ в Эстонии. Экспорт составлял 4,3%. Для деятельности концерна характерна годовая цикличность: наибольший объем годовой выручки от продаж приходится на третий квартал, за ним следуют второй и четвертый кварталы. Наименьшая выручка обычно фиксируется в первом квартале.