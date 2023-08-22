Крупный собственник Nordecon в прошлом году потерпел серьезные убытки

Nordic Contractors, основной владелец строительной компании Nordecon, котирующейся на фондовой бирже, заработал в прошлом году 325 миллионов евро консолидированной выручки от продаж, однако остался с убытком в 3,9 миллиона евро. Годом ранее при обороте в 290,7 миллиона евро чистый убыток крупного собственника составлял почти восемь миллионов евро.
Концерн Nordic Contractors AS - компания, работающая на рынке строительства и недвижимости и предоставляющая свои услуги через дочерние компании. Деятельность самой Nordic Contractors направлена на оказание управленческой и аналитической поддержки, как через представительство в советах директоров дочерних компаний, так и через тесное взаимодействие с руководителями компаний по вопросам, связанным с развитием и инвестициями группы, говорится в годовом отчете компании.
Наиболее важными компаниями в группе Nordic Contractors являются Nordecon, в которой Nordic Contractors принадлежит 52,5% акций, и компании по развитию недвижимости AS Arealis и Arealis Holding AS.
Убыток Nordecon за 2022 финансовый год составил 3,7 миллиона долларов.
Сейчас концерн работает в Эстонии, Швеции, Финляндии и Украине, но в 2022 году львиную долю выручки компании - 95,3% - концерн получал от строительных и проектных работ в Эстонии. Экспорт составлял 4,3%. Для деятельности концерна характерна годовая цикличность: наибольший объем годовой выручки от продаж приходится на третий квартал, за ним следуют второй и четвертый кварталы. Наименьшая выручка обычно фиксируется в первом квартале.
Рентабельность группы в прошлом году повысилась с 1,7% до 2,9% по показателю валовой маржи. Увеличение рентабельности в основном связано с улучшением прибыльности сегмента «здания», но вот результатами деятельности сегмента «объекты» руководство не удовлетворено: по итогам года он оказался убыточным. На результаты обоих сегментов основное влияние оказали продолжающийся рост цен на сырье и проблемы с поставками материалов, которые оказывают давление на сроки выполнения строительных контрактов, что, в свою очередь, приводит к дополнительным затратам.
По словам руководства, основной заказчик группы, Департамент транспорта, отменил ряд контрактов, уже выставленных на торги в 2022 году, и значительно сократил объем инвестиций. Это окажет существенное влияние на показатели сегмента строительства объектов, имеющего высокие постоянные затраты. В связи с резким сокращением инвестиций в дорожное строительство группа также уже провела реструктуризацию, реорганизовав отдел дорожного строительства с целью обеспечения более эффективного использования ресурсов и повышения рентабельности за счет исключения дублирующих видов деятельности.
Концерн выплатил миллион евро в качестве дивидендов
В прошлом году концерн выплатил миллион евро в качестве дивидендов, однако в связи с необходимостью поддержания ликвидности концерна совет директоров предлагает не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Среднесписочная численность персонала группы снизилась с 709 до 680 человек в 2022 году, а расходы на оплату труда с учетом всех налогов увеличились с 26,1 миллиона евро до 28,4 миллиона евро.
Компания AS Nordic Contractors была зарегистрирована в 1998 году. По данным Коммерческого регистра, бенефициарными владельцами компании являются Эгон Матс, Лийви Луман и Тоомас Луман через косвенные пакеты акций.