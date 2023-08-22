Лаури Хуссар: обвинения в адрес руководства «Ээсти 200» сфабрикованы

Председатель партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар прокомментировал в интервью Kuku Radio обвинения, выдвинутые против него лично и против руководства партии.
На прошлой неделе правление партии направило письмо Лийне Нормет, Кадри Паас и Карин Кауп-Лапынин, в котором содержалась просьба к понедельнику решить, хотят ли они продолжать работу в партии или нет. В понедельник одна из основателей партии Нормет покинула партию, позволив себе большое количество критики в адрес партийного руководства. Однако Паас и Кауп-Лапынин в партии остались. Всего в понедельник партию покинули пять человек.
Нормет выдвинула ряд резких обвинений в адрес руководства партии. Например, в беседах с Delfi и Postimees она рассказала, что и у «Ээсти 200» был свой случай формата «напитки в машину»: когда весной в доме Нормет собирались несколько лидеров партии, Хуссар приехал туда на служебной машине, захватив с собой алкоголь, побыл там недолго, а затем уехал тоже на служебной машине. Также перед прошлогодним съездом партии Нормет и некоторым ее однопартийцам угрожали, что если они переизберут Кристину Каллас председателем, финансист партии перестанет ее поддерживать.
«К сожалению, такое происходит, и даже я не могу объяснить, почему была начата кампания клеветы против партии, - сказал Хуссар, заметив, что большая часть этих обвинений явно сфабрикована и преувеличена. - Что я могу прокомментировать, так это деятельность некоторых членов партии, которые нарушили устав, также был один случай, связанный с защитой данных. Правление партии обнаружило нарушение законодательства о защите данных, информацию о котором мы передали в Инспекцию по защите данных, которая сказала, что это очень хорошо, что правление партии отреагировало оперативно и конкретно. После этого и началась клеветническая кампания против партии, кульминация которой случилась на прошлой неделе».
На обвинение в злоупотреблении служебными льготами, связанное с так называемым случаем формата «напитки в машину», Хуссар ответил так: «Это перевранное утверждение. Все это произошло 19 апреля, когда закончился мой рабочий день в Рийгикогу. Я проезжал мимо дома Лийны Нормет, взял ей в подарок бутылку игристого вина, пробыл там час-полтора и поехал к себе домой в Виймси. Такая деятельность полностью законна, ничего противозаконного или злоупотребления служебным автомобилем там не было. Такая регуляция предусмотрена, я также спросил об этом у директора канцелярии Рийгикогу. Он сказал, что это совершенно законно».
Также Хуссар ничего не знает про то, что перед прошлогодним съездом на членов партии оказывалось какое-либо давление. «Мне такие утверждения не поступали, и я такие сигналы тоже никому не посылал. У партии нет какого-то одного спонсора, у партии много спонсоров. Вы также можете посмотреть, какие пожертвования были сделаны перед выборами, а также то, сколько и кто пожертвовал «Ээсти 200». Когда я баллотировался на пост председателя партии, я действительно обещал, что эти выборы не отразятся на финансах партии, и я выполнил это обещание».
По словам Хуссара, у всех троих членов партии, которым было направлено письмо, есть личные причины для недовольства. Например, в свое время не удалось найти консенсус в вопросе об избирательном списке на выборах в Рийгикогу, из-за чего два человека из этой тройки заявили, что не будут баллотироваться на выборах.
Хуссар также сказал в интервью, что он очень активно следит за рейтингами, и рейтинги Norstat, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что поддержка «Ээсти 200» растет. «Конечно, внутренние скандалы не оказывают положительного влияния на рейтинг, но в то же время, если эти скандалы разрешить, если сосредоточиться на главных для партии темах, то поднять рейтинг можно. Поэтому я считаю, что партия «Ээсти 200» едина и амбициозна. На осеннюю сессию Рийгикогу и на начинающийся политический сезон мы собираемся полными веры в то, что в жизни Эстонии должны быть приняты важные решения, и к этому готовы как наша фракция, так и вся партия».