Лаури Хуссар: обвинения в адрес руководства «Ээсти 200» сфабрикованы

На обвинение в злоупотреблении служебными льготами, связанное с так называемым случаем формата «напитки в машину», Хуссар ответил так: «Это перевранное утверждение. Все это произошло 19 апреля, когда закончился мой рабочий день в Рийгикогу. Я проезжал мимо дома Лийны Нормет, взял ей в подарок бутылку игристого вина, пробыл там час-полтора и поехал к себе домой в Виймси. Такая деятельность полностью законна, ничего противозаконного или злоупотребления служебным автомобилем там не было. Такая регуляция предусмотрена, я также спросил об этом у директора канцелярии Рийгикогу. Он сказал, что это совершенно законно».

Также Хуссар ничего не знает про то, что перед прошлогодним съездом на членов партии оказывалось какое-либо давление. «Мне такие утверждения не поступали, и я такие сигналы тоже никому не посылал. У партии нет какого-то одного спонсора, у партии много спонсоров. Вы также можете посмотреть, какие пожертвования были сделаны перед выборами, а также то, сколько и кто пожертвовал «Ээсти 200». Когда я баллотировался на пост председателя партии, я действительно обещал, что эти выборы не отразятся на финансах партии, и я выполнил это обещание».

По словам Хуссара, у всех троих членов партии, которым было направлено письмо, есть личные причины для недовольства. Например, в свое время не удалось найти консенсус в вопросе об избирательном списке на выборах в Рийгикогу, из-за чего два человека из этой тройки заявили, что не будут баллотироваться на выборах.