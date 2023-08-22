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Жительница Эстонии оказалась по уши в долгах: со счета исчезли 31 000 евро и появились кредиты

Март Рауба
, журналист
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Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера. Фото: Urmas Luik

В прошлый четверг, 17 августа, жительнице Азери позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником полиции. Он применил схему мошенничества, в результате которой жертва потеряла 31 000 евро и стала обладательницей еще нескольких банковских кредитов.

Представившийся сотрудником полиции объяснил жительнице Азери, что от ее имени хотели незаконно забрать деньги из банка, после чего ее связали с якобы сотрудником банка. Затем жертву для того, чтобы якобы прервать транзакцию, попросили загрузить программу AnyDesk, с помощью которой мошенники получили прямой доступ к ее компьютеру. Мошенники сделали переводы на зарубежные счета. Пострадавшая лишилась 31 000 евро, кроме того, на ее имя было взято несколько кредитов в разных банках.

В связи со случившимся полиция возбудила уголовное дело.

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