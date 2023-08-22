В Пакистане на канатной дороге застряли восемь человек. Усилиям спасателей мешает погода

По словам официальных лиц, группа из восьми человек направлялась в школу, когда один из тросов оборвался, и они остались висеть на высоте 274 м над землей.

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана приказал спасателям принять меры в связи с инцидентом.

На место происшествия прибыли вертолеты армии Пакистана, однако эвакуации мешают нестабильные погодные условия.

Как сообщил агентству Reuters сотрудник спасательной службы Шарик Риаз Хаттак, операции мешает порывистый ветер. Кроме того, есть опасения, что нисходящие потоки воздуха от винта вертолета могут нарушить и без того неустойчивое равновесие вагона канатной дороги.

По сообщениям местных СМИ, до прибытия спасателей пассажиры застрявшего вагона находились в нем не менее четырех часов.

Авария произошла во вторник около 07:00 по местному времени в долине Аллай в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщили агентству AFP спасатели, открытый вагон сейчас держится на одном тросе.

Местный полицейский Мухаммад Амджад, находившийся на месте происшествия, сообщил Би-би-си, что в операции участвуют четыре вертолета.

Один из пакистанских спецназовцев дважды пытался спуститься к вагону по тросу с вертолета, но успеха не добился.

Однако спасателям удалось передать застрявшим пассажирам немного еды и воды.

У одного из пассажиров – 16-летнего мальчика – больное сердце, и он уже более двух часов назад потерял сознание от жары и страха.