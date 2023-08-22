Фото ⟩ Грузовик и легковушка не поделили дорогу

В 16.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Рижском шоссе в Пярну 52-летний мужчина, управлявший грузовиком Volvo, выехал перед автомобилем Mercedes-Benz, которым управляла 20-летняя девушка.

В результате ДТП никто не пострадал.

Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права.