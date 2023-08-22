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Фото ⟩ Грузовик и легковушка не поделили дорогу

Карл Хютт
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ДТП на перекрестке Лийви-теэ и Рижского шоссе.
ДТП на перекрестке Лийви-теэ и Рижского шоссе. Фото: Grete-liisa Sihver.

Сегодня, 22 августа, вечером на перекрестке Лийви-теэ и Рижского шоссе в Пярну произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.

В 16.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Рижском шоссе в Пярну 52-летний мужчина, управлявший грузовиком Volvo, выехал перед автомобилем Mercedes-Benz, которым управляла 20-летняя девушка.

В результате ДТП никто не пострадал.

Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права.

Водители пришли к соглашению относительно вины и они обратятся в страховую компанию.

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