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В ходе тушения лесного пожара спасатели обнаружили подземный бункер

rus.postimees.ee
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В 9.40, проверяя с помощью дрона район возгорания в деревне Вайвара, спасатели обнаружили дым, идущий из леса в деревне Аувере.

Спасатели, отправившиеся на проверку местности, обнаружили деревянный подземный бункер, вокруг которого огонь распространился на 300 квадратных метров.

Пожар находился в начальной стадии. Для тушения пожара спасателям пришлось налаживать доступ с помощью специального оборудования.

Лесной пожар ликвидировали к 15:31.

Пожар мог возникнуть из-за неосторожного курения или разведения костра. Своевременное обнаружение возгорания позволило предотвратить лесной пожар, который мог распространиться на большую площадь.

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