В ходе тушения лесного пожара спасатели обнаружили подземный бункер

В 9.40, проверяя с помощью дрона район возгорания в деревне Вайвара, спасатели обнаружили дым, идущий из леса в деревне Аувере.
Спасатели, отправившиеся на проверку местности, обнаружили деревянный подземный бункер, вокруг которого огонь распространился на 300 квадратных метров.
Пожар находился в начальной стадии. Для тушения пожара спасателям пришлось налаживать доступ с помощью специального оборудования.
Лесной пожар ликвидировали к 15:31.
Пожар мог возникнуть из-за неосторожного курения или разведения костра. Своевременное обнаружение возгорания позволило предотвратить лесной пожар, который мог распространиться на большую площадь.