В ходе тушения лесного пожара спасатели обнаружили подземный бункер

Спасатели, отправившиеся на проверку местности, обнаружили деревянный подземный бункер, вокруг которого огонь распространился на 300 квадратных метров.

Пожар находился в начальной стадии. Для тушения пожара спасателям пришлось налаживать доступ с помощью специального оборудования.

Лесной пожар ликвидировали к 15:31.