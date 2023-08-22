«Новости в 7» за 22 августа: приюты испытывают острую нехватку мест и растет число обращений по поводу бездомных кошек,PPA временно прекращает выдачу паспортов в срочном порядке, кто такой "Мусорный волк" и как вместе сделать планету чище

Сегодня в выпуске:

- Сегодня 545-ый день войны в Украине. В результате ночных обстрелов по территории Украины пострадали мирные жители, в Йоханнесбурге начался саммит БРИКС. Подробности в материале нашего корреспондента

- Коротко по стране: про разминирование Ида-Вирумаа, PPA временно прекращает выдачу паспортов в срочном порядке и Bolt запретил детям до 16 лет пользоваться электросамокатами

- Приюты испытывают острую нехватку мест, и в то же время растет число обращений по поводу бездомных кошек. Наша съемочная группа отправилась в рейд по отлову котят.

- В минувшую субботу над пляжным променадом Нарва-Йыесуу витали ароматы как настоящего узбекского плова, так и кустовых роз, что предлагали продавцы. Многочисленные гости праздника могли полакомиться и турецкими сладостями и прикупить хенд-мейд керамику. Как прошел "Ночной базар" - в материале- нашего специального корреспондента

- Мировые новости: Канада горит, а соседние США заливает, серия сильных наводнений в центральной части Чили, пожары в Греции, пробка из 200 кораблей образовалась в Панамском канале, редчайший жираф появился на свет в зоопарке Теннесси

- Кто такой "Мусорный волк" и как вместе сделать планету чище - выясняла наша съёмочная группа