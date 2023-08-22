Начальник получает в сто раз больше: разница зарплат топ-менеджеров и простых сотрудников ужасает

По данным независимого аналитического центра High Pay Centre, медианная зарплата руководителей компаний из FTSE 100 (индекс, который отслеживает сто крупнейших по рыночной капитализации публичных компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже)была в 118 раз выше, чем медианная зарплата в Великобритании рабочего с полным рабочим днем.

В 2021 году этот показатель составлял 108.

Руководитель фармацевтического гиганта AstraZeneca Паскаль Сорио получал самую высокую зарплату - 16,85 миллиона фунтов (19,75 миллиона евро). За ним идет глава BAE Systems Чарльз Вудберн с зарплатой в 10,69 миллиона фунтов (12,53 млн евро).

Исследование показало, что средняя зарплата генерального директора из FTSE 100 выросла с 3,38 млн фунтов (3,96 млн евро) в 2021 году до 3,91 млн фунтов (4,58 млн евро).

Профсоюзы отметили, что результаты исследования показывают, что Великобритания стала «страной гротескных крайностей».

«В то время как миллионы семей наблюдают, как кризис подорожания жизни разрывает их бюджеты, топ-менеджеры наслаждаются резким повышением зарплаты», - сказал генеральный секретарь Конгресса профсоюзов (TUC) Пол Новак.

Официальные данные показали, что зарплата рабочих выросла в среднем на 7,8 процента за три месяца до июня по сравнению с годом ранее, но в результате учета инфляции этот показатель был пересмотрен до всего 0,6 процента.

«В то время, когда так много домохозяйств изо всех сил пытаются справиться с подорожанием жизни, экономическая модель, которая отдает приоритет повышению заработной платы на полмиллиона фунтов для руководителей высшего звена, которые уже являются мультимиллионерами, определенно где-то потерпела крах», - сказал директор High Pay Centre Люк Хилдьярд.