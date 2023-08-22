Вот это сумма! ⟩ Эстонский департамент хочет потратить на ребрендинг 60 000 евро

В понедельник учреждение добавило тендер «Ребрендинг PRIA и создание поддерживающей коммуникационной стратегии» в реестр госзакупок.

«Целью этого тендера и заключаемого рамочного договора является повышение имиджа организации PRIA, улучшение общественного восприятия и эффективное доведение миссии, услуг и ценностей PRIA до различных заинтересованных сторон. Предметом заключаемого рамочного договора является ребрендинг PRIA и создание поддерживающей коммуникационной стратегии вместе с трехлетним тактическим планом», - говорится в документе о тендере.

В документе тендера написано, что PRIA превратился в сильное и хорошо функционирующее платежное агентство, деятельность которого на протяжении 20 лет была направлена, прежде всего, на развитие как платежного агентства.

«За это время PRIA накопил большой объем данных, с помощью которых он может предлагать услуги и консультации различным заинтересованным сторонам (клиентам, ученым, государственным учреждениям и т. д.). Цель PRIA - с помощью ребрендинга и новой коммуникационной стратегии выйти за рамки прежнего имиджа так называемого инспекционного агентства и достичь заинтересованных сторон как ценный консультативный партнер по сотрудничеству и сторонник развития сельской жизни», - пояснили в PRIA, куда планируется потратить 60 000 евро.

В PRIA хотят, чтобы в 2027 году учреждение оценивалось как полезный и надежный партнер эстонской продукции и сельской жизни, где работают заботливые и счастливые люди.