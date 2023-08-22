ВИДЕО ⟩ Эстонского бизнесмена обвинили в помощи Путину: «Я не должен вам говорить, кто наши клиенты»

Если, например, Владимиру Путину понадобятся запчасти для своей яхты, он сможет их получить независимо от санкций, введенных в отношении России, воюющей в Украине. Когда на его яхте сломалось сложное устройство – система MTU, эстонская компания Breezmarine согласилась не только купить и привезти в Россию необходимые экраны, но и помочь их перепрограммировать.

Система MTU, вышедшая из строя на яхте Graceful в сентябре 2021 года, представляет собой дисплей, на котором отображаются текущие показатели, связанные с работой двигателей, и через него эти параметры двигателей можно менять. Поначалу с заменой системы не торопились, ведь в распоряжении Путина была еще одна яхта - «Шахерезада». Но когда в Украине началась война, «Шахерезаду» арестовали и понадобилась Graceful. Поэтому начали искать посредника, который был бы готов получить запчасти для яхты в обход санкций, введенных в отношении России.