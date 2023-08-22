Отставка генерала ⟩ СМИ пишут о снятии Суровикина с должности командующего ВКС России. Что известно

Днем во вторник бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (в реестре «иноагентов») написал в своем телеграм-канале, что Суровикин снят с должности, которую занимал с 2017 года, но остается в распоряжении Минобороны России, то есть не уволен из армии.

Телеведущая Ксения Собчак также сообщила, что, по ее данным, Суровикина сняли с должности закрытым указом от 18 августа. РБК со ссылкой на собственные источники пишет, что Суровикин снят с должности «в связи с переходом на другую работу», а сейчас пребывает «в краткосрочном отпуске».

Среди указов президента, которые в это время были опубликованы на официальном портале правовой информации, действительно один пропущен – 17 августа был опубликовал указ № 622 «О порядке разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации», а 18 августа — № 624 «О присвоении 14 истребительному авиационному полку почетного наименования».

О снятии Суровикина с должности пишут и Z-каналы, в том числе близкий к Генштабу «Рыбарь». Его авторы отмечают, что отстранение генерала «уже как пару дней далеко не новость для осведомленных лиц».

Канал также утверждает, что Суровикина сначала содержали в СИЗО «Лефортово» на допросах, а затем – «на более комфортных условиях», при которых он мог общаться по телефону с супругой.