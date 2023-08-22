Зеленые: налог на автомобили должен вытеснить треть машин с дорог Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба партии. В письме в Министерство финансов сопредседатель партии «Зеленые Эстонии» Эвелин Сепп подчеркнула, что при введении налога должны быть четыре законные цели и предположения.

Это изменение принципов планирования, развитие различных типов систем общественного транспорта и формирование привычки населения к его использованию; всестороннее повышение приоритета пешеходов перед легковыми автомобилями и общественным транспортом как техническими, так и налоговыми средствами; снижение нагрузки на окружающую среду от автомобильного транспорта, как источника выбросов углекислого газа, так и нагрузки на дорожное строительство; использование только так называемой чистой электроэнергии для заправки электромобилей.

«Потенциальное налогообложение использования автотранспорта должно быть направлено на достижение вышеупомянутых целей. Развитие, а не двойное наказание за отсутствие выбора», - заявил Сепп.

При обсуждении налога на транспортные средства партия считает, что модель налога должна также учитывать собственный вес и мощность автомобилей, поскольку это оказывает значительное влияние на окружающую среду; поощрять так называемое использование машин до окончания их срока службы; сотрудничать с системой автострахования при взимании налога, чтобы сохранить прозрачность и эффективность налогового администрирования; использовать зонирование и/или другие меры в модели налога, чтобы препятствовать стремлению ездить с окраины города и тем самым нагружать инфраструктуру.

«Мы считаем важным подчеркнуть, что налог на автотранспорт - это, по сути, плата за пользование общественным пространством, которая должна компенсировать экологический ущерб, наносимый тем, кто предпочитает другие, экологичные виды транспорта. Будь то действия, направленные на уменьшение тепловых островов, шума, пыли, загрязнения воздуха, воды и других факторов окружающей среды», - написала Сепп.

Кроме того, в партии заявили, что из нынешней логики должны быть реализованы различные схемы поддержки «покупки автомобиля». «Сегодняшние меры по поддержке покупки электромобилей направлены на тех, кто уже покупает и имеет для этого материальные возможности. Тем же, у кого их нет, сегодняшние схемы поддержки не помогут», - сказала Сепп.