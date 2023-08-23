Рейтинги: отрыв Партии реформ от EKRE сократился еще больше

Наиболее заметным событием в показателях поддержки партий является продолжение тенденции, которая отчетливо проявилась на прошлой неделе: поддержка Партии реформ снизилась, а поддержка Консервативной партии Эстонии (EKRE) выросла. Об этом свидетельствует опрос, проведенный фирмой Norstat.
Согласно свежим данным, 24,4% опрошенных поддерживают Партию реформ, 23,1% - оппозиционную Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 18,5 – Центристскую партию.
Поддержка лидирующей Партии реформ за неделю упала на 1,4 процентных пункта, а за последние четыре недели поддержка партии премьер-министра снизилась на 3,9 процентных пункта. Поддержка EKRE, занимающей второе место, в настоящее время на 1,1 процентного пункта выше, чем две недели назад, а разрыв с Партией реформ составляет 1,3 процентного пункта. Поддержка Центристской партии в последние недели остается стабильной.
За тройкой лидеров следуют входящая в коалицию Социал-демократическая партия (10,7%), оппозиционная партия «Отечество» (9,8%) и «Ээсти 200» (8,7%).
Партии правящей коалиции поддерживают 43,8% респондентов, а оппозиционные - 51,4%.