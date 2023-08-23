Рейтинги: отрыв Партии реформ от EKRE сократился еще больше

Поддержка лидирующей Партии реформ за неделю упала на 1,4 процентных пункта, а за последние четыре недели поддержка партии премьер-министра снизилась на 3,9 процентных пункта. Поддержка EKRE, занимающей второе место, в настоящее время на 1,1 процентного пункта выше, чем две недели назад, а разрыв с Партией реформ составляет 1,3 процентного пункта. Поддержка Центристской партии в последние недели остается стабильной.