«Стыдно бояться»: пенсионеры из РФ протестуют против войны

Уголовное дело - за посты в «ВКонтакте»

Против войны в Украине активно выступает и Ильдар Б. (имя изменено - Ред.) - пенсионер из села в одной из республик в составе РФ. Ильдару далеко за 70 лет. В аккаунте в одной из социальных сетей он пишет о преступлениях, которые российский режим совершает в Украине. Если зайти на его страницу, первое, что бросается в глаза - цитата из Галича: «Граждане, Отечество в опасности. Наши танки - на чужой земле».

За один из постов, который пенсионер написал в самом начале полномасштабного военного вторжения, его обвинили в «дискредитации» войск РФ и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Спустя чуть больше года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» - за пост, в котором он призывал россиян выйти на протесты, чтобы остановить войну. Во второй раз его оштрафовали уже на 100 тысяч рублей.

«Я знал, на что я иду, это все делалось сознательно. И хотя в приговоре было сказано, что я признал свою вину, на суде я доказывал обратное. Это ведь сталинско-путинская система, ей же важно сломать человека. Поэтому я говорю: нет, я не считаю себя виновным», - подчеркивает Ильдар.

По словам собеседника DW, он был готов к тому, что его приговорят к тюремному заключению. Он говорит, что хоть и понимает тех, кто боится тюрьмы, но для себя иного выхода не видит: «По-другому никак нельзя».

Открыто высказывать свое мнение Ильдар привык еще со времен политической деятельности в период перестройки - тогда он был одним из руководителей регионального отделения Демократической партии России, участвовал в организации митингов. Впоследствии разочаровался в политике: говорит, что многие из его товарищей предали его и идеалы демократии.