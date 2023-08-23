Эстонский стартап сократит более сотни сотрудников

«Главная причина такого шага - сложная макроэкономическая обстановка. Высокие процентные ставки оказывают влияние на технологические компании, что влияет и на наш бизнес. Рост числа наших клиентов замедлился по сравнению с тем, что было раньше. Привлечение новых клиентов теперь требует больше времени», - сказал основатель и исполнительный директор Veriff Каарел Коткас.