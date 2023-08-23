Эстонский стартап сократит более сотни сотрудников

Эстонский стартап Veriff сокращает 101 сотрудника по всему миру, что составляет 20% штата компании. Причина – кризис в сфере IT вследствие высоких процентных ставок, пишут «Деловые ведомости».
«Главная причина такого шага - сложная макроэкономическая обстановка. Высокие процентные ставки оказывают влияние на технологические компании, что влияет и на наш бизнес. Рост числа наших клиентов замедлился по сравнению с тем, что было раньше. Привлечение новых клиентов теперь требует больше времени», - сказал основатель и исполнительный директор Veriff Каарел Коткас.
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