Еврокомиссия: Москва отравляет ЕС дезинформацией

«Российский государственный аппарат искажает историю и распространяет заговоры, чтобы отравить наши демократические страны вредоносной дезинформацией», - заявили вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова и еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс во вторник, 22 августа, накануне европейского Дня памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов. Они пообещали продолжать хранить эту память и демонстрировать факты для противодействия искажению истории.

«Путин вернул на наш континент войну, преследования и незаконную оккупацию. И снова в Европе на войне гибнут люди, рвутся на части семьи из-за ненависти и преследований», - сказано в их совместном заявлении. В столь трагической ситуации история дает надежду, считают еврокомиссары.

«После Второй мировой войны мы построили мирную Европу, союз демократий. Мы создали сильные демократические институты в странах, которые не так давно жили под удушающим игом авторитаризма. Мы преодолели войну и угнетение, чтобы жить как свободные и равноправные граждане в союзе, построенном на принципах мира, демократии, верховенства закона и основных прав. Мы преодолели историю страха и национализма, чтобы построить общий проект мира и единства», - говорится в тексте.

«Украина защищает нашу демократию»