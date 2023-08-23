Swedbank прогнозирует в Эстонии экономический спад

Прогноз экономического роста на 2024 год понизился с 2,3 до 2 процентов. На 2025 год банк прогнозирует 3-процентный экономический рост, сообщается в Swedbank Economic Outlook.

Рост потребительских цен замедлится в этом году, по оценке Swedbank, с прошлогодних 19,4 процента до 9,8 процента. В следующем году инфляция замедлится до 4,3 процента, а в 2025 году до 2,4 процента.