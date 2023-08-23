Swedbank прогнозирует в Эстонии экономический спад

Согласно новому экономическому прогнозу Swedbank в этом году ВВП Эстонии понизится на 2 процента, что на 1,2 процентных пункта больше по сравнению с апрельским прогнозом, согласно которому спад составил бы 0,8 процента.
Прогноз экономического роста на 2024 год понизился с 2,3 до 2 процентов. На 2025 год банк прогнозирует 3-процентный экономический рост, сообщается в Swedbank Economic Outlook.
Рост потребительских цен замедлится в этом году, по оценке Swedbank, с прошлогодних 19,4 процента до 9,8 процента. В следующем году инфляция замедлится до 4,3 процента, а в 2025 году до 2,4 процента.
Уровень безработицы поднимется в этом году до 6,5 процента, а в следующем году до 6,7 процента, но в 2025 году упадет до 5,4 процента. Средний рост зарплат составит в этом году 11,2 процента, в следующем году 7,8 процента, а в 2025 году 7,4 процента.