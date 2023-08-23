Союз: мы ожидаем, что правительство откажется от идеи введения налога на автомобили

По мнению Прийта Таммерайда, главы Союза автовладельцев, правительству следовало бы признать, что план введения дополнительного налога на автомобили не был до конца продуман. «По сути, министр финансов и министр климата спорят о том, кому достанется большая часть запланированных 120 млн евро», - сказал Таммерайд.

По его словам, самая важная часть плана введения налога на автомобили - анализ исходного задания – осталась без внимания. «Прежде всего, следовало бы подумать о том, какие альтернативы государство может предложить населению, и какой вклад вносят эстонские автовладельцы в мировой климат в условиях, когда наше население составляет примерно 0,016% от общего населения Земли», – сказал он.

В конце июня Союз автовладельцев в ходе круглого стола представил министру финансов предложение не вводить налог на автомобили, и теперь намерение разработать налог на автомобили подверглось критике со стороны нескольких организаций, представляющих различные группы интересов.

«Мы считаем, что самым разумным будет отказ правительства от налога на автомобили еще до первой сессии парламента 11 сентября», - заявил Таммерайд.