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Страх перед налогом на автомобили привел к активной продаже металлолома

Postimees
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Налог на автомобили должен помочь избавиться от старых автомобилей в городах и других местах. Изображение является иллюстративным.
Налог на автомобили должен помочь избавиться от старых автомобилей в городах и других местах. Изображение является иллюстративным. Фото: Veiki Ojaperv

В этом году интерес к продаже металлолома несколько больше, чем обычно - причина в продолжающейся путанице относительно налога на автомобили и цены, которая за год выросла почти на треть.

Член правления фирмы по переработке металлолома Kuusakoski Тоомас Колламаа отметил, что, хотя по поводу налога на автомобили все еще существует путаница, в этом году интерес к продаже металлолома несколько больше, чем обычно.

«Однако в целом продажа металлолома происходит волнами: больше металлолома привозят весной после зимнего сезона и поздней осенью перед сезоном», - сказал он.

Ежемесячный обзор рынка, проводимый Kuusakoski, показывает, что цена на списанный автомобиль выросла на три процента за последний месяц и на целых 33 процента за год. Например, цена алюминиевого литья выше, чем год назад, на 19 процентов, латуни - на 11 процентов, стали - на восемь процентов.’

 
 Фото: Kuusakoski

Согласно текущему плану, автомобильный налог вступит в силу с 1 июля следующего года, а ежегодный налог должен быть уплачен впервые в августе 2024 года, за полгода вперед.

«Стоит помнить, что каждый автомобиль оказывает воздействие на природу, поэтому транспортные средства меньшего размера и менее загрязняющие окружающую среду - единственное правильное направление», - добавил он.

По его словам, отдельной проблемой являются мусорные автомобили в городах, на парковках многоквартирных домов и в сельской местности. «Мы очень хотим, чтобы они попадали только на такие полигоны, где их правильно демонтируют», - сказал он.

Обзор рынка показывает, что международная торговля металлоломом в этом полугодии сократилась на восемь процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом полугодии мировое производство стали упало на 1,1 процент, в Европейском союзе - на целых 10,9 процентов. По мнению Колламаа, мировая торговля металлоломом, вероятно, восстановится во второй половине года.

На спрос на металлолом в Южной Азии повлияло обесценивание валюты, сокращение валютных резервов и инфляция. Поскольку спрос во многих странах упал, больше сырья стало поступать в Индию.

Во второй половине года цены на энергию, процентные ставки и инфляция, вероятно, снизятся, что приведет к увеличению спроса на сталь и ее производство, а значит, и большему спросу на металлолом.

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