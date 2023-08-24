Марианна Тарасенко ⟩ Город принял: там, где клещ сидит на траве густой

И да, я считаю, что старейшины должны жить во вверенных им районах. Не работать там, а именно жить, причем с семьями. Можно обустроить им служебные квартиры, но подальше от управ - чтоб прочувствовали на себе, как ходит транспорт хотя бы в пределах их муниципалитета, удобно ли детишек по школам и детсадам развозить, как обстоят дела с кружками и секциями и помещается ли трамвай на тех улицах, которые чиновники видели только на карте. И досуг пусть проводят в своих районах, а раз в месяц их можно выпускать в другие для обмена опытом. Ну и в театры - естественно, на велосипедах.

И вот это будет настоящее воспитание. А пока наши правители этот пример нам не подали, у них нет морального права рассказывать, как уютно в автобусе и на велосипеде.

В глухих лугах его остановлю

А вот другие метания на примере одного района. Еще в прошлом году очень приветствовалась косьба, а что случилось теперь? Началось с прославленного «насекомого пустыря» между Пельгурандом и Пельгулинном, продолжилось тотальными зарослями. А теперь нас вдруг решили спросить, пришлось ли это нам по вкусу.