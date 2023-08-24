Марианна Тарасенко ⟩ Город принял: там, где клещ сидит на траве густой

Мой любимый город мечется, чисто та мама по огороду, которая рожала то в капустных грядках, то в зарослях гороха. А теперь участь этой святой женщины из анекдота грозит многим таллиннкам: в роддом не факт, что успеешь, зато зарослей повсюду - рожай не хочу.
На протяжении нескольких лет городские власти внушали недовольным жителям столицы, что главное в общественном транспорте - удобные пересадки, пусть их даже пять. И вдруг переобулись в прыжке и стали внедрять маршруты, украшенные подвохами и подвывертами, лишая нас действительно удобных пересадок. Опять же исходя из наших интересов.
Нормальные трамваи всегда идут в обход
А мне вот было не очень удобно и стало еще неудобнее. И оставим сейчас в покое кротов Света, как злоехидно назвали копателей в Фейсбуке: когда всё разрытое зароют, все равно будет неудобно. Но начнешь жаловаться - тут же услышишь в ответ жалобы живущих в других районах.
Я наивно полагала, что благодаря продлению 67-го маршрута, отягощенного убийством маршрута 17-го, стало удобнее жителям Ласнамяэ, но нет, есть недовольные и там, поскольку теперь автобус петляет. Жители Козе отстояли маршрут «пятерки» и радуются, что сохранили статус кво, от которого вот уже лет сорок жаждут избавиться, например, обитатели окрестностей пересечения Нарва-мантеэ с Пронкси и подступов к Кадриоргу.
Центр города, но как оттуда доехать до ближайшего - Центрального же - рынка? Трамвайными зигзагами и с пересадками. А как попасть в середину Лийвалайа? Только ножками. Но там, на Рави, как назло, больничный комплекс. Пешком до него минут 20 в лучшем случае, но при соблюдении трех условий - погода хорошая, а ты молод и здоров. Но часто ли мы посещаем врачей, когда здоровы? Да проложите вы уже прямой маршрут все равно чего по Пронкси и Лийвалайа до «Космоса»!
Кстати, я знаю в Таллинне еще как минимум одно райское местечко, из которого за те же 20 минут пешком можно добраться аж до трех разных медучреждений. Но если на общественном транспорте, то до одного из них - с одной пересадкой, до второго - с двумя, а до третьего - не просто с пересадкой, а с загогулиной, когда вы сначала едете в противоположную медцентру сторону, потом возвращаетесь и два раза пересекаете оживленную магистраль туда-обратно, предварительно вдоль нее пометавшись: таковы условия квеста.
Из густонаселенной части Лиллекюла не выехать никуда и ни на чем, кроме 23-го, а ходит он четыре раза в час, к тому же теперь это короткие автобусы, всегда набитые под завязку, что особенно приятно в ожидании очередной пандемии. И это всего лишь несколько примеров, которые первыми в голову пришли.
И уже навязла в зубах тема невозможности нормально попасть из Пыхья-Таллинна в Ыйсмяэ, а ведь еще позапрошлые старейшины обоих районов слезно просили город это положение исправить. Город равнодушным не остался и пустил автобус маршрута 66, соединивший Пельгуранд и... Ласнамяэ. Хорошо, появилась возможность попасть без пересадки на Балтийский вокзал и к Кадриоргу, но проблемы с Ыйсмяэ это не решило. И город снова пошел навстречу: продлил до того же Пельгуранда 35-й маршрут, идущий опять же из Ласнамяэ.
Ну и вечные сетования горожан на то, что если с одной остановки в одно и то же место идут автобусы двух маршрутов, то они связаны невидимой веревочкой. Проехали нос в хвост - и жди следующей парочки минут 15.
Дайте власти велосипед
Власть хочет, чтобы наше мышление менялось на зеленое, а сама пребывает в блаженной уверенности, что магазины и поликлиники у нас в торговые и медицинские центры не слиты, садики и школы - все в шаговой доступности, город не разросся, а многие рабочие места не переехали к черту на кулички.
Поэтому проезжую часть улиц, и без того на большой поток машин не рассчитанных, постоянно сужают, а на суженном полотне еще и выделяют дорожки для велосипедов. И тех, кто не сумел проникнуться прелестями общественного транспорта, агитируют пересаживаться на велосипеды.
А велосипед, скажу я вам, транспорт для Таллинна идеальный. Во-первых, у нас круглый год стоит хорошая погода, без дождя и ветра, снега и гололеда, а во-вторых, все жители города здоровы, молоды и задорны. Ну и плюс к этому на велосипедах очень удобно возить продукты, детей, престарелых родственников и собак.
Но народ несознателен: и общественный транспорт ему не нравится, и велосипед его не устраивает - ему машины подавай. И власти народ воспитывают: уговаривают, разъясняют, обещают опутать трамвайными путями весь город, а государство придумывает автоналог. Но, как известно, лучшее средство воспитания - личный положительный пример. Общественный транспорт, говорите, у нас удобный? Вперед, на штурм автобусов и трамваев. Велосипед — наше всё? На велосипеды! А что такое? Удобно же и для здоровья полезно.
И да, я считаю, что старейшины должны жить во вверенных им районах. Не работать там, а именно жить, причем с семьями. Можно обустроить им служебные квартиры, но подальше от управ - чтоб прочувствовали на себе, как ходит транспорт хотя бы в пределах их муниципалитета, удобно ли детишек по школам и детсадам развозить, как обстоят дела с кружками и секциями и помещается ли трамвай на тех улицах, которые чиновники видели только на карте. И досуг пусть проводят в своих районах, а раз в месяц их можно выпускать в другие для обмена опытом. Ну и в театры - естественно, на велосипедах.
И вот это будет настоящее воспитание. А пока наши правители этот пример нам не подали, у них нет морального права рассказывать, как уютно в автобусе и на велосипеде.
В глухих лугах его остановлю
А вот другие метания на примере одного района. Еще в прошлом году очень приветствовалась косьба, а что случилось теперь? Началось с прославленного «насекомого пустыря» между Пельгурандом и Пельгулинном, продолжилось тотальными зарослями. А теперь нас вдруг решили спросить, пришлось ли это нам по вкусу.
Я здесь отвечу, можно? Да, спасибо. Особенно понравились клещи. Которые раскачиваются на высоких стеблях и жадно впиваются в вынужденно бредущую по зарослям кормовую базу. Что характерно, в этом году клещи наши в большинстве своем боррелиозные. Благодарствуем, отцы города и мать района, балуете вы нас, и теперь мои любимые духи - средство от клещей: дешево и сердито. А каких насекомых ждали вы - тропических бабочек или малярийных комаров? На пустыре, правда, бонусом зайцы развелись, но они точно не насекомые, я в Гугле проверяла.
Принадлежащие товариществам газоны вдоль улиц выкошены, общественные покрыты бурьяном. Под бурьяном всегда чавкает вода, но мы с собакой все равно ходим по бурьяну, потому что дорожки кишат велосипедистами, которым лень подать звуковой сигнал. Собаку в траве не видно, и для некоторых она оказывается сюрпризом средней тяжести. Ну а и что, если по Кольде-пуйэстеэ вальяжно прогуливается стихийный эстонский ответ английской собаке Баскервилей, шакал Штромки? Зверек охотно позирует на камеру. Лишь бы не женился. Хотя...
Я вижу будущее района так. Всё покрыто репейниками, лопухами, борщевиком и хреном в нечеловеческий рост. Еще крапивой — она красиво цветет и прикольно щиплется. Кое-где едва из травы виднеются верхушки сосен, над ними жужжат мухи це-це и азиатские гигантские шершни. В зарослях с диким визгом петляет трамвай, соединяющий Ласнамяэ с Виймси и по пути (для удобства горожан) заворачивающий на Штромку. Но визжит не он, а велосипедисты, не приметившие его в траве и попавшие в обоих смыслах слова. Где-то в зарослях цинично хохочет гиена и ждут своей трапезы клещи.
Будущее города? А там ничего не изменилось: его роют. Устанут рыть — копают. Закопанное раскапывают, выкопанное закапывают, подкопанное прикапывают, недокопанное докапывают — и так по кругу. Из нового - прокопали ров между Пыхья-Таллинном и Ыйсмяэ, в рамках зеленой повестки запустили в него пираний, а вдоль установили пограничные столбы. Чтоб и соблазна соваться из одного района в другой не возникало.