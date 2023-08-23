Топовые акции инвесторов из стран Балтии: куда выкладывать деньги в 2023 году?

По данным платформы Luminor Investor, в первом полугодии текущего года клиенты Luminor в странах Балтии чаще всего совершали сделки с акциями американского производителя электромобилей Tesla, американской технологической компании Advanced Micro Devices и немецкого автопроизводителя Volkswagen.
За этими компаниями следуют американский гигант электронной коммерции Amazon и американская криптовалютная биржа Coinbase. Сделки с такими крупными технологическими компаниями, как Alibaba, Microsoft, Alphabet, Apple и NVIDIA, также были очень популярны среди инвесторов из стран Балтии.
Последняя специализируется на компьютерных технологиях, в частности графических процессорах, и широко известна своими инновационными технологиями, используемыми в различных отраслях.
«Высокие финансовые показатели и прорывы в области искусственного интеллекта этих крупных технологических компаний привели к быстрому росту их акций», - отметил менеджер по пенсионным и инвестиционным продуктам Luminor в странах Балтии Ханнес Кууск.
Среди европейских компаний интерес инвесторов был сосредоточен на немецких автопроизводителях Volkswagen и Mercedes-Benz, а также французских поставщиках финансовых услуг BNP Paribas и Societe Generale. По мнению Кууска, текущий год пока был относительно позитивным для инвестиционных рынков.
После спада в первой половине прошлого года рынки восстановились, и основные фондовые индексы США и Европы сейчас находятся на самых высоких уровнях за год. «Tesla, одна из любимых компаний инвесторов, пережившая в прошлом году одно из самых больших падений, также начала восстанавливать свою стоимость в начале этого года, и вера балтийских инвесторов в эту компанию остается сильной», - сказал Кууск.
Кууск отметил, что инвесторы воспользовались проблемами в банковском секторе, которые начались в США и быстро распространились по всему миру, как хорошей возможностью для покупки.
«Наблюдался значительный приток инвестиций в банковский сектор Западной Европы, акции которого смогли восстановить часть утраченной стоимости после резкого падения в марте, - сказал Кууск. - Однако осторожность инвесторов в отношении долгосрочной стабильности сектора и неуверенность в эффективности управления рисками не позволили акциям банковского сектора вернуться к прежним ценовым уровням».
Кууск отметил, что интерес к биржевым фондам, или инвестиционным фондам ETF, несколько снизился по сравнению с прошлым годом, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства непосредственно в крупные технологические компании. Большая часть инвестиций, сделанных через Luminor в ETF, переместилась в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, который инвестирует в акции развивающихся рынков.
Кроме того, популярностью пользуются различные ETF, предлагающие инвестиции в крупные индексы, такие как S&P500 Core или S&P500 Information Tech.
«Учитывая большой интерес инвесторов из стран Балтии к американским технологическим компаниям, ETF, основанный на индексе S&P500 Information Tech, является наиболее удобным способом диверсифицированного и экономически эффективного инвестирования в акции этого сектора», - отметил Кууск.
В целом платформа Luminor Investor предоставляет возможность инвестировать в более чем 15 000 финансовых инструментов, включая основные рынки акций, облигации, ETF и инвестиционные фонды.