Топовые акции инвесторов из стран Балтии: куда выкладывать деньги в 2023 году?

За этими компаниями следуют американский гигант электронной коммерции Amazon и американская криптовалютная биржа Coinbase. Сделки с такими крупными технологическими компаниями, как Alibaba, Microsoft, Alphabet, Apple и NVIDIA, также были очень популярны среди инвесторов из стран Балтии.

Последняя специализируется на компьютерных технологиях, в частности графических процессорах, и широко известна своими инновационными технологиями, используемыми в различных отраслях.

«Высокие финансовые показатели и прорывы в области искусственного интеллекта этих крупных технологических компаний привели к быстрому росту их акций», - отметил менеджер по пенсионным и инвестиционным продуктам Luminor в странах Балтии Ханнес Кууск.

Среди европейских компаний интерес инвесторов был сосредоточен на немецких автопроизводителях Volkswagen и Mercedes-Benz, а также французских поставщиках финансовых услуг BNP Paribas и Societe Generale. По мнению Кууска, текущий год пока был относительно позитивным для инвестиционных рынков.

После спада в первой половине прошлого года рынки восстановились, и основные фондовые индексы США и Европы сейчас находятся на самых высоких уровнях за год. «Tesla, одна из любимых компаний инвесторов, пережившая в прошлом году одно из самых больших падений, также начала восстанавливать свою стоимость в начале этого года, и вера балтийских инвесторов в эту компанию остается сильной», - сказал Кууск.