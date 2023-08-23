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ВИДЕО ⟩ Вратарь сборной Эстонии отразил пенальти в составе молодежной команды лондонского «Арсенала»

Postimees Sport
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Карл-Якоб Хейн.
Карл-Якоб Хейн. Фото: Tairo Lutter

Вратарь сборной Эстонии по футболу Карл-Якоб Хейн отразил пенальти в послематчевой серии турнира EFL Trophy, что позволило молодежной команде лондонского «Арсенала» одержать победу.

В матче групповой стадии турнира EFL Trophy молодежная команда «Арсенала», за которую играет Хейн, встретилась с выступающим в четвертой английской лиге клубом «Суиндон Таун».

В этом матче у Хейна были и падения, и взлеты. На 34-й минуте грубый промах эстонского вратаря позволил сопернику сделать счет 2:1 в свою пользу. К счастью, на 82-й минуте команда Хейна сравняла счет.

В матчах групповой стадии EFL Trophy в случае ничьи в основное время назначается послематчевая серия пенальти. Тут Хейн показал высокий уровень, отразив третий удар соперника, что позволило молодежной команде «Арсенала» выиграть серию со счетом 5:4.

В EFL Trophy выступают команды третьего и четвертого английских дивизинов, а также 16 молодежных команд клубов премьер-лиги и чемпионшипа. На групповой стадии они разбиты на подгруппы по 4 команды. В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой подгруппы.

Также в одной группе с молодежным составом «Арсенала» выступают «Эксетер Сити» и «Ридинг».

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