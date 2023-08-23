ВИДЕО ⟩ Вратарь сборной Эстонии отразил пенальти в составе молодежной команды лондонского «Арсенала»

В матче групповой стадии турнира EFL Trophy молодежная команда «Арсенала», за которую играет Хейн, встретилась с выступающим в четвертой английской лиге клубом «Суиндон Таун».

В этом матче у Хейна были и падения, и взлеты. На 34-й минуте грубый промах эстонского вратаря позволил сопернику сделать счет 2:1 в свою пользу. К счастью, на 82-й минуте команда Хейна сравняла счет.

GOAL. Swindon 2 (Uwakwe '34) Arsenal U21s 1 #STFC #AFCU21

Swindon vs Arsenal goal

Tariq Uwakwe pic.twitter.com/doGN6ClNLx — SJT (@SJTJustThat) August 22, 2023

В матчах групповой стадии EFL Trophy в случае ничьи в основное время назначается послематчевая серия пенальти. Тут Хейн показал высокий уровень, отразив третий удар соперника, что позволило молодежной команде «Арсенала» выиграть серию со счетом 5:4.

В EFL Trophy выступают команды третьего и четвертого английских дивизинов, а также 16 молодежных команд клубов премьер-лиги и чемпионшипа. На групповой стадии они разбиты на подгруппы по 4 команды. В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой подгруппы.