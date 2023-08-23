КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Ида-Вирумаа не нужен политрук из столицы!

Обычно говорят, что эстонского государства в Ида-Вирумаа - мало, и оно должно там укрепиться.

Поэтому легко возникает идея назначить специального представителя, который будет решать проблемы за правительство.

Однако назначение специального представителя не является заменой внутренней политики. Когда региональный министр Мадис Каллас говорит, что задачи специального представителя начинают напоминать задачи уездного старейшины, то это следует рассматривать как признак опасности.

Все мы знаем, что должности уездных старейшин, созданные после восстановления независимости, оказались избыточными после последней административной реформы эстонских самоуправлений. Будут ли они сейчас восстановлены?

В силу того, что министры, выбранные от уездов Хийумаа, Ляэне- и Сааремаа, поддерживают идею создания новых должностей специальных представителей и для островных регионов, возникает ощущение, что следующий шаг может быть сделан уже сейчас. А после него, и последующий шаг: ведь разве Вырумаа, например, не особенный уезд, почему же у него нет своего представителя?

Именно политики в свое время обесценили институт старейшины уезда, изначально планировавшийся как независимый. Вскоре хорошо зарекомендовавшие себя старейшины уездов стали отличными кандидатами для избирательных списков политических партий, а сама должность старейшины уезда стала частью системы распределения политических должностей. Та же опасность грозит специальным представителям. Политики государственного уровня не могут не понимать этого.