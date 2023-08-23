Мы свыклись с мыслью, что Ида-Вирумаа - особенное место в Эстонии. Разнообразное население, различные социально-экономические и экологические проблемы. Но правильно ли это? Может, пора отказаться от акцента на «особенность» и относиться к региону как к нормальной части Эстонии?
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Ида-Вирумаа не нужен политрук из столицы!
Обычно говорят, что эстонского государства в Ида-Вирумаа - мало, и оно должно там укрепиться.
Поэтому легко возникает идея назначить специального представителя, который будет решать проблемы за правительство.
Однако назначение специального представителя не является заменой внутренней политики. Когда региональный министр Мадис Каллас говорит, что задачи специального представителя начинают напоминать задачи уездного старейшины, то это следует рассматривать как признак опасности.
Все мы знаем, что должности уездных старейшин, созданные после восстановления независимости, оказались избыточными после последней административной реформы эстонских самоуправлений. Будут ли они сейчас восстановлены?
В силу того, что министры, выбранные от уездов Хийумаа, Ляэне- и Сааремаа, поддерживают идею создания новых должностей специальных представителей и для островных регионов, возникает ощущение, что следующий шаг может быть сделан уже сейчас. А после него, и последующий шаг: ведь разве Вырумаа, например, не особенный уезд, почему же у него нет своего представителя?
Именно политики в свое время обесценили институт старейшины уезда, изначально планировавшийся как независимый. Вскоре хорошо зарекомендовавшие себя старейшины уездов стали отличными кандидатами для избирательных списков политических партий, а сама должность старейшины уезда стала частью системы распределения политических должностей. Та же опасность грозит специальным представителям. Политики государственного уровня не могут не понимать этого.
Также вокруг специального представителя может сформироваться новая бюрократическая структура, которая может затруднить решение проблем. Вместо создания нового офиса или структуры нам необходимо укрепить то, что у нас уже есть в Ида-Вирумаа: такие как Нарвский колледж Тартуского университета и учебный центр Академии внутренней обороны, а также несколько музеев.
Это правда, конечно, они не выступают посредниками в отношениях с правительством. Однако они являются посредниками эстонской национальной идеи и эстонского общества в Ида-Вирумаа.
Начавшийся переход школ на эстоноязычное образование означает, прежде всего, что все учебные заведения должны быть способны выполнять такую роль.
Приходится согласиться с оценкой мэра Нарвы Катри Райк, которая говорит, что в настоящее время невозможно понять, является ли будущий спецпредставитель Ида-Вирумаа специалистом по связям с общественностью, сиделкой или он будет иметь дело с фондом справедливого перехода.
К сожалению, такая неопределенность увеличивает риск того, что он станет политруком, а нам такой специальный представитель не нужен.
Может быть, правильнее вообще отказаться от акцента на «особенности» и относиться к Ида-Вирумаа как к нормальной части Эстонии?
Доля голосов некоторых пророссийских политиков Ида-Вирумаа на последних выборах была поразительной, но давайте вспомним, что причиной этого стало разделение некогда единых округов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа на две части. Их повторное объединение укрепилош бы связь между эстонскими политиками и политическими партиями с Ида-Вирумаа, и интегрировало бы Ида-Вирумаа в эстонское общество.