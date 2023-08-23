Ленно Уускюла, главный экономист банка Luminor, делится своими мыслями на тему того, почему жители Эстонии не ощущают на своих кошельках разговоры о снижении инфляции и почему жизнь по-прежнему дорожает.
Для подписчиков
Эксперт: эстонские торговцы не понимают, что оказывают себе медвежью услугу
В Эстонии поступки расходятся со словами: с одной стороны, уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что инфляция снижается, а сбережения населения растут, а с другой стороны, исследования показывают, что все дорожает и растет число людей, которые больше не могут позволить себе экономить.