Эксперт: эстонские торговцы не понимают, что оказывают себе медвежью услугу

В Эстонии поступки расходятся со словами: с одной стороны, уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что инфляция снижается, а сбережения населения растут, а с другой стороны, исследования показывают, что все дорожает и растет число людей, которые больше не могут позволить себе экономить.

Ленно Уускюла, главный экономист Luminor, считает, что существует ряд путающих факторов. Во-первых, люди часто смотрят на показатель инфляции в годовом исчислении. «Но инфляция не является годовой, вы можете посмотреть на рост цен за разные периоды. Когда говорят, что годовая инфляция постепенно снижается, имеют в виду рост цен за год. Однако пик роста цен пришелся на август, и это было не постепенное снижение, а резкое падение. Начиная с сентября, ежемесячный рост цен был более или менее устойчивым, что по-прежнему означает годовую инфляцию на уровне 6%, – сказал Уускюла. – Когда говорят, что инфляция снизилась, имеется в виду, что снизилась безумная промежуточная инфляция. Однако рост цен остается слишком высоким».