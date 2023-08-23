В Таллинне почтят память жерт тоталитарных режимов

23 августа этого года исполняется 84 года со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, секретные протоколы которого разделили Европу на сферы влияния, создав условия для начала Второй мировой войны, оккупации ряда независимых государств и расширения массовых репрессий.

«Мы должны вновь и вновь напоминать о преступлении Молотова-Риббентропа, объяснять его суть и последствия. Мы не хотим испортить настроение или будущее молодых людей. Напротив! Именно ради мира и жизни будущих поколений мы должны объяснять, что приносит подобное мышление», - сказал министр юстиции Калле Лаанет.

В среду пройдут также мемориальные мероприятия. Эстонский союз Memento и Пилиствереский приход Эстонской евангелической лютеранской церкви (EELK) в 12:30 организуют в Пилиствере молитву в память о жертвах коммунизма и нацизма. В этом году мемориалу в Пилиствере исполняется 35 лет.

В 16:00 в Таллинне на Маарьямяэ мемориала жертв коммунизма пройдет церемония, где выступят спикер рийгикогу Лаури Хуссар, премьер-министр Кая Каллас, министр юстиции Калле Лаанет, председатель таллиннского собрания Эстонского союза Memento Анне Ээнпалу и председатель Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу. Молитву прочтет таллиннский пробст Яак Аус. Прозвучит музыка в исполнении Vox pUNT и дирижера Патрик Себастиана Унта. Все желающие смогут возложить венки или букеты.

До церемонии в 15:50 венок к памятнику офицерам возложит министр обороны Ханно Певкур.

В 13:30 в Доме Стенбока вручат награды конкурса Eesti mälumajakad, посвященного 82-летию июньской массовой депортации. Ежегодный конкурс проводит Эстонский институт исторической памяти. Награды вручит патрон конкурса, премьер-министр Кая Каллас.