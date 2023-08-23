22 августа во второй половине дня в Ида-Вирумаа спасатели с помощью дрона нашли заблудившуюся в лесу ягодницу, сообщает пресс-служба Спасательного департамента.
В 16:07 спасателям поступил звонок из деревни Имату волости Алутагузе. Звонивший сообщил, что компания из девяти человек приехала из Нарвы в лес за ягодами, но одна пожилая женщина пропала и на телефонные звонки не отвечает.
Спасатели начали поиски женщины с помощью дрона. В ходе поисковой операции женщине удалось позвонить на номер службы экстренной помощи и описать свое местонахождение. Дрон обнаружил ягодницу в 20:17, с ней было все в порядке.