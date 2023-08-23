Спасатели с помощью дрона нашли заблудившуюся в лесу женщину

В 16:07 спасателям поступил звонок из деревни Имату волости Алутагузе. Звонивший сообщил, что компания из девяти человек приехала из Нарвы в лес за ягодами, а одна пожилая женщина пропала и на телефонные звонки не отвечает.

Спасатели начали поиски с помощью дрона, и тут потерявшейся как раз удалось дозвониться на номер службы экстренной помощи и описать свое место, в котором она находится. Дрон обнаружил ее в 20:17, с ней было все в порядке.