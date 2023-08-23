Владимир Путин, вероятно, отправил в отставку с поста главкома Воздушно-космических сил Сергея Суровикина, но осталось еще несколько высокопоставленных военных офицеров, относительно которых должно быть принято решение в связи с пригожинским бунтом, а потому можно сказать, что ликвидация последствий мятежа в России еще не завершена, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин продолжает наказывать сторонников пригожинского мятежа в российской армии
День независимости Украины 24 августа активно используется в деятельности по оказанию военного влияния с обеих сторон. Россия направила в Черное море больше кораблей, чем обычно, оснащенных ракетами класса «Калибр». Очевидно, что это проявление военного и психологического давления в контексте национального праздника Украины. В Украине в этот день не проводятся публичные массовые мероприятия.
В свою очередь, Россия обязала сотрудников ряда госорганов в Москве с 24 августа работать из дома. Прежде всего это люди, чьи рабочие места расположены в западной части Москвы, где ранее украинские дроны наносили удары по офисным зданиям. К этой же категории давления можно отнести и слова главы военной разведки Украины о том, что в ближайшие дни в Крыму ожидаются новые сюрпризы.
Пригожин и Суровикин
Если позавчера в СМИ фигурировал главный лидер вагнеровского мятежа Пригожин, то вчера в российских СМИ появилась новость о том, что Путин уволил генерала Суровикина с поста главкома Воздушно-космических сил. Его считали среди высших российских офицеров самым сочувствующим Пригожину лциом.
Суровикина не видели на публике после восстания вагнеровцев, и пару раз российские чиновники лгали, что он в отпуске. Хотя приказ об увольнении не был обнародован, логично, что определенная информация была намеренно слита в СМИ. Говорят, что генерала не уволили, а оставили в распоряжении Минобороны без конкретной должности. Подобная практика имеет место в России время от времени, когда человеку не удается найти подходящую должность сразу, а увольнять его не считают необходимым.
На данный момент можно предположить, что остановившись на таком решении, Путин изучает реакцию в вооруженных силах, хотя можно не сомневаться, что какое-то окончательное решение о судьбе генерала Суровикина он уже принял. Два месяца - это очень большой срок для принятия таких решений. Осталось еще несколько высокопоставленных военных офицеров, относительно которых должно быть принято решение в связи с пригожинским бунтом, а потому можно сказать, что ликвидация последствий мятежа в России еще не завершена.
Эрдоган
Вчера в турецких СМИ появилась информация от неназванного источника, что президент Турции Эрдоган может посетить Россию для заключения нового соглашения об экспорте зерна. Распространялось также заявление Эрдогана о том, что с Россией достигнуто согласие, что зерновой транспортный коридор на Черном море будет работать более надежно. Учитывая тот факт, что созданный Украиной коридор для перевозки зерна на судах еще толком не заупстился, но через него прошли отдельные суда, момент для таких переговоров может быть подходящим. Однако прежде чем президент Турции решится посетить Россию, его представитель посетит Киев и Москву.
Дроновые игры над Москвой
Сегодня рано утром на Москву была совершена очередная атака дронов. По данным Минобороны России, два дроны были сбиты, а третий попал в здание в районе Москва-Сити (куда дроны до этого долетали уже несколько раз). Сообщается, что третий дрон был сбит средствами ПВО при поддержке электронных средств, однако дрон, к сожалению, врезался в здание. При этом в соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как дрон ударяется о высотное здание в Москве. Дрон поразил здание таким образом, что можно с уверенностью сказать, что он не был поражен зенитной артиллерией.
Сегодня ночью российская армия с помощью иранских беспилотников атаковала портовый район Измаила в устье Дуная. По скудным официальным данным, один из девяти выпущенных дронов поразил один склад зерна.
Сообщений о серьезных изменениях на линии фронта не поступало.
Потери российской армии остаются чуть ниже 500 человек в день. Из-за снижения активности контратак российской армии потери россиян сейчас несколько ниже, чем две недели назад. В техническом плане ежедневно уничтожается более 20 российских артиллерийских систем. Существует достаточно визуальных свидетельств их разрушения.
За последний месяц российская пропагандистская система значительно увеличила трансляцию явно фейковых видеозаписей, которые должны подтверждать потери с украинской стороны. Основная причина этого, вероятно, в падении морального духа российских солдат, особенно в районе южного фронта. Хотя эти фейки постоянно разоблачаются в украинских СМИ, российские солдаты этих опровержений не видят.