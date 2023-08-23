ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путин продолжает наказывать сторонников пригожинского мятежа в российской армии

На данный момент можно предположить, что остановившись на таком решении, Путин изучает реакцию в вооруженных силах, хотя можно не сомневаться, что какое-то окончательное решение о судьбе генерала Суровикина он уже принял. Два месяца - это очень большой срок для принятия таких решений. Осталось еще несколько высокопоставленных военных офицеров, относительно которых должно быть принято решение в связи с пригожинским бунтом, а потому можно сказать, что ликвидация последствий мятежа в России еще не завершена.

Эрдоган

Вчера в турецких СМИ появилась информация от неназванного источника, что президент Турции Эрдоган может посетить Россию для заключения нового соглашения об экспорте зерна. Распространялось также заявление Эрдогана о том, что с Россией достигнуто согласие, что зерновой транспортный коридор на Черном море будет работать более надежно. Учитывая тот факт, что созданный Украиной коридор для перевозки зерна на судах еще толком не заупстился, но через него прошли отдельные суда, момент для таких переговоров может быть подходящим. Однако прежде чем президент Турции решится посетить Россию, его представитель посетит Киев и Москву.

Дроновые игры над Москвой