Образование, инновации, развитие: Таллинн укрепляет партнерство с университетами и высшими школами

«Сотрудничество с университетами и высшими школами позволит городу принимать решения, в основе которых лежат знания, а также использовать инновационные решения как в городской системе и городском пространстве сообща, так и при развитии городских услуг. Университеты и высшие школы смогут исследовать связанные с функционированием города проблемы и предложить для них научно обоснованные решения, - сказал Канте. - Кроме того, мы введем стипендии и систему прохождения практики, в долгосрочной перспективе это поможет городу находить компетентную и образованную рабочую силу. Ту же цель будут выполнять курсы повышения квалификации для чиновников, которые постоянно разрабатываются при университетах в соответствии с потребностями общества».