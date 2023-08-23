Образование, инновации, развитие: Таллинн укрепляет партнерство с университетами и высшими школами

Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании приняла решение заключить договоры о сотрудничестве с Таллиннским университетом и Таллиннским техническим университетом, чтобы способствовать продвижению деятельности в сфере науки и развития, развивать систему прохождения практики и возможности для повышения квалификации.
Будут обновлены действующие договоры с Эстонской художественной академией, Таллиннской высшей технической школой, AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, SA Estonian Business School.
Вице-мэр Таллинна Андрей Канте пояснил, что основной целью сотрудничества является определение задач города в различных сферах и поиск их научно обоснованного решения.
«Сотрудничество с университетами и высшими школами позволит городу принимать решения, в основе которых лежат знания, а также использовать инновационные решения как в городской системе и городском пространстве сообща, так и при развитии городских услуг. Университеты и высшие школы смогут исследовать связанные с функционированием города проблемы и предложить для них научно обоснованные решения, - сказал Канте. - Кроме того, мы введем стипендии и систему прохождения практики, в долгосрочной перспективе это поможет городу находить компетентную и образованную рабочую силу. Ту же цель будут выполнять курсы повышения квалификации для чиновников, которые постоянно разрабатываются при университетах в соответствии с потребностями общества».
Сотрудничество с университетами и высшими школами будет иметь преимущественно три направления. Во-первых, научная деятельность и развитие, что включает интересующие город базовые и прикладные исследования, вовлечение экспертов научных учреждений и сотрудничество при реализации внешних проектов.
Во-вторых, учебная работа, которая включает выделение городских стипендий тем студентам, которые рассматривают в исследовании важные для города темы, а также предоставление практики в городских учреждениях и возможностей для повышения квалификации для городских служащих.
Третье направление - это коммуникация, включая совместные мероприятия, семинары и знакомство с новыми научными достижениями.
Основанная в 2018 году стипендия Ратуши назначается магистрантам и докторантам, которые исследуют связанные с городской жизнью в Таллинне темы. Варианты тем для исследования предлагает со своей стороны и город. В прошлом году стипендии удостоились шестеро магистрантов и пятеро докторантов.
Например, была отмечена магистерская работа о возможностях сокращения продуктовых отходов в Таллинне (Ларисса Мария Пельке, общая программа ТТУ и Эстонской академии художеств), работа о переходе к использованию системы центрального отопления в Старом городе (Наталья Ковтунова, ТТУ), а также докторская диссертация Анни Мюйрипеал из ТЛУ на тему благоустройства Таллиннского общественного пространства - создание городских огородов в неолиберальном и постсоциалистическом контексте городской организации.
С 2023 года горуправа расширила действие стипендии на всю Эстонию. На основании договора о сотрудничестве с Эстонской академией художеств Таллинн ежегодно выплачивает одному магистранту стипендию имени Антона Уэссона. В этом году она была вручена Сийму Танелю Тыниссону, темой его магистерского исследования является «Таллинн: город бастионов». В прошлом году этой стипендии удостоилась Мия Мартина Пейл, ее магистерская работа посвящена теме соединения производственных территорий с городом на примере квартала Вессе.
Заключенные с Таллиннским университетом и Таллиннским техническим университетом договоры о сотрудничестве на данный момент завершились, поэтому необходимо заключить новые договоры.
Заключенные с Эстонской академией художеств, Таллиннской высшей технической школой, AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor и SА Estonian Business School договоры нуждаются в обновлении, поскольку интерес города и сферы сотрудничества изменились со временем. Полномочия для подписания договоров горуправа передала мэру.