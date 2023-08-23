Полиция нашла 16-летнего Стеве

В начале августа молодому человеку разрешили поехать домой в Вырумаа, где проживает его семья. С 13 августа Стеве не появлялся дома, в школу он также не вернулся. Полиция проверила места, где мог находиться молодой человек, но найти его не удавалось. По словам родственников, подросток может со своими друзьями перемещаться в районе Тарту и Выру.