Полиция разыскивает 16-летнего Стеве

Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Стеве, который в начале августа уехал из Образовательной коллегии Маарьямаа домой в Вырумаа. Начиная с 13 августа молодой человек не появлялся ни дома, ни в школе, сообщает Лыунаская префектура полиции.
В начале августа молодому человеку из Образовательной коллегии Маарьямаа разрешили поехать домой в Вырумаа, где проживает его семья. С 13 августа Стив не появлялся дома, в школу он также не вернулся. Полиция проверила места, где мог находиться молодой человек, но найти его пока не удалось. По словам родственников, подросток может со своими друзьями перемещаться в районе Тарту и Выру.
Рост Стеве около 180 см, у него крепкое телосложение и темные волосы.
Полиция просит всех, кто видел Стеве или у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.