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Полиция разыскивает 16-летнего Стеве

rus.postimees.ee
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Стеве.
Стеве. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Стеве, который в начале августа уехал из Образовательной коллегии Маарьямаа домой в Вырумаа. Начиная с 13 августа молодой человек не появлялся ни дома, ни в школе, сообщает Лыунаская префектура полиции.

В начале августа молодому человеку из Образовательной коллегии Маарьямаа разрешили поехать домой в Вырумаа, где проживает его семья. С 13 августа Стив не появлялся дома, в школу он также не вернулся. Полиция проверила места, где мог находиться молодой человек, но найти его пока не удалось. По словам родственников, подросток может со своими друзьями перемещаться в районе Тарту и Выру.

Рост Стеве около 180 см, у него крепкое телосложение и темные волосы.

Полиция просит всех, кто видел Стеве или у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.

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