МНЕНИЕ ⟩ Мудрые мысли в парке Хирве могли бы звучать ежедневно, а не только 23 августа

Необходимо поддерживать традицию парка Хирве. Как сказал Тунне Келам перед мероприятием этого года: «Хотя наша страна была успешно восстановлена, мы всегда должны помнить о трагических событиях прошлого, чтобы они не повторились». Однако это не значит, что все традиционное должно оставаться неизменным; у нас есть 364 дня неиспользованных ресурсов.

Парк Хирве - это не ледяной погреб, где можно охладить перегретые мысли или просто выпустить пар. Такое решение также как-то не выглядит и достаточно зеленой идеей, поскольку высвободившуюся энергию будет нельзя каким-либо образом использовать на благо общества. Выражаясь сегодняшним языком, это означало бы девальвировать эту энергию, на что, конечно, высокообразованный мыслитель может сказать, что речь идет об отсеве неверных мнений и об их «правильном» оформлении.

Если высказаться упрощенно (возможно, даже чрезмерно), парк Хирве можно было бы считать эстонским Гайд-парком, в котором слово свободно уже более полутора веков. В такой системе координат в свои 36 лет мы все еще находимся в младенчестве. Однако, в отличие от знаменитой зеленой зоны в центре Лондона, парк Хирве не находит ежедневного использования. Тут важную роль играют местоположение и доступность. Если бы парк Хирве стал восхитительным и приятным местом для проведения свободного времени молодежи, то и услышать достойные мысли мы могли бы там гораздо чаще, чем только 23 августа каждого года.