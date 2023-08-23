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МНЕНИЕ ⟩ Мудрые мысли в парке Хирве могли бы звучать ежедневно, а не только 23 августа

, гражданский активист («Отечество»)
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Тармо Круузимяэ.
Тармо Круузимяэ. Фото: Erakogu
  • Традицию парка Хирве нужно беречь
  • Парк Хирве можно считать эстонским Гайд-парком, в котором слово свободно уже более полутора веков
  • В идеале парк Хирве мог бы стать колыбелью плюрализма

23 августа 1987 года проэстонски настроенные люди впервые массово выступили в таллиннском парке Хирве и потребовали честности, справедливости, а также потребовали Эстонской Республики. Мы сохраняем эту традицию даже спустя 36 лет, мы помним прошлое, но думаем также о настоящем и ищем решения для будущего Эстонии, пишет гражданский активист и политик Тармо Круузимяэ («Отечество»).

Необходимо поддерживать традицию парка Хирве. Как сказал Тунне Келам перед мероприятием этого года: «Хотя наша страна была успешно восстановлена, мы всегда должны помнить о трагических событиях прошлого, чтобы они не повторились». Однако это не значит, что все традиционное должно оставаться неизменным; у нас есть 364 дня неиспользованных ресурсов.

Парк Хирве - это не ледяной погреб, где можно охладить перегретые мысли или просто выпустить пар. Такое решение также как-то не выглядит и достаточно зеленой идеей, поскольку высвободившуюся энергию будет нельзя каким-либо образом использовать на благо общества. Выражаясь сегодняшним языком, это означало бы девальвировать эту энергию, на что, конечно, высокообразованный мыслитель может сказать, что речь идет об отсеве неверных мнений и об их «правильном» оформлении.

Если высказаться упрощенно (возможно, даже чрезмерно), парк Хирве можно было бы считать эстонским Гайд-парком, в котором слово свободно уже более полутора веков. В такой системе координат в свои 36 лет мы все еще находимся в младенчестве. Однако, в отличие от знаменитой зеленой зоны в центре Лондона, парк Хирве не находит ежедневного использования. Тут важную роль играют местоположение и доступность. Если бы парк Хирве стал восхитительным и приятным местом для проведения свободного времени молодежи, то и услышать достойные мысли мы могли бы там гораздо чаще, чем только 23 августа каждого года.

В идеале парк Хирве мог бы стать колыбелью плюрализма, к чему стремился Фестиваль мнений в Пайде, но, к сожалению, им так и не удалось этого добиться. Сегодня в Пайде развивается новая система работы со взглядами и мнениями: определяются правильные и неправильные мнения, которые модератор разделяет и маркирует. В парке Хирве же никогда не было принято разбазаривать время на разделение мнений по разным коробкам.

Людей, собравшихся в парке Хирве в 1987 году, объединяла искренняя забота о судьбе эстонского народа и эстонцев. Конечно, там были и разногласия во мнениях. В основном они были вызваны вопросами «как?» и «почему?», ведь целью было сопротивление и сохранение эстонской нации, языка и культуры в быстро меняющемся мире. С этой точки зрения и к сегодняшнему дню ничего особенного не изменилось. Постоянно глобализирующийся мир каждый день приносит нам новые проблемы и создает новые препятствия, требует адаптации к изменениям. Парк Хирве напоминает нам о нашем хребте: молчаливое соглашательство, принятие навязанного и готовность капитулировать совсем не в духе нашего стержня.

Мы должны нарушить век молчания. Из-за самоцензуры в эстонском обществе ощущается дефицит правды: тут не то чтобы откровенно лгут, но многие важные вещи оставляют недосказанными. Нестыковки и угрозы замалчиваются, потому что запуск какого-то проекта оказывается важнее его серьезности.

Традиция дебатов в парке Хирве - это прежде всего напоминание о том, что молчание никогда не помогало нам двигаться вперед, и что только выпрямив спину и говоря смело, можно постоять за себя. В то же время - это то место, где могут быть озвучены новые инициативы и предложения. Так, в 2009 году Лагле Парек торжественно пообещала, что я c Андресом Луусом возьму на свои плечи в Таллиннском городском собрании инициирование строительства мемориала жертвам коммунизма. Если уж слово было произнесено публично в таком священном месте, его обязательно следует воплотить в жизнь.

Нам нужно меньше повседневной политики и больше долгосрочных перспектив. Чтобы описать нынешнюю ситуацию в черных тонах, не обязательно заканчивать Эстонскую художественную академию, а вместо того, чтобы стоять на месте, нужно придумать решения, которые бы выводили на первый план радостные краски, ведь иначе над нами будут доминировать 52 цвета: черный, белый и 50 оттенков серого. Необходимо совместными усилиями выходить из этой темнеющей серой зоны.

Парк Хирве был, есть и навсегда останется колыбелью эстонской демократии. Даже в 1980-1981 годах происходили выступления школьников в парке Таммсааре, требовавших воспетых А.-Х. Таммсааре правды и справедливости, и вот точно так же и дорога в парк Хирве никогда не должна зарасти травой. До тех пор, пока об этом не думается людьми каждый день, стоит особенно уважать 23 августа, дату, в которую принято собираться и думать, как спасти нашу Эстонию от проваливания в болото.

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