Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС. Никто не знает, почему

В отчете государственного информационного агентства Синьхуа о встрече не упоминалось ни об отсутствии Си, ни о том, что его речь произнес Ван, министр торговли.

Хуа Чуньин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, через несколько часов после мероприятия сообщила в твиттере, что Си выступил с речью на церемонии закрытия Делового форума БРИКС 2023, и выложила фотографию переполненного зала заседаний.

Речь Си была бы его первым публичным выступлением за рубежом в этом году. До ЮАР китайский лидер провел за границей всего два дня в 2023 году во время визита в Россию.

Куда пропал Си?

Неожиданное отсутствие Си, отмеченное журналистами на мероприятии, вызвало у наблюдателей вопросы.

«Крайне необычно, когда китайский лидер приезжает в страну, принимающую многостороннюю встречу, особенно такую, в которую Китай вкладывает значительные средства, и не появляется на открытии мероприятия», - сказала в интервью CNN Бонни Глейзер, управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Германского фонда Маршалла.

Брайан Харт, научный сотрудник проекта «Китайская мощь» Центра стратегических и международных исследований, считает отсутствие Си весьма необычным, добавляя, что китайские лидеры редко отступают от протокола на подобных мероприятиях высокого уровня.