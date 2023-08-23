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Столкновение двух танкеров нарушило судоходство в Суэцком канале

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Буксир помогает танкеру The Burri после столкновения с танкером BW Lesmes.
Буксир помогает танкеру The Burri после столкновения с танкером BW Lesmes. Фото: Suessi kanaliamet / Reuters / Scanpix

Два танкера, перевозившие нефтепродукты и сжиженный природный газ, столкнулись в Суэцком канале, что нарушило движение на важном морском маршруте, сообщили сегодня египетские власти.

В заявлении администрации Суэцкого канала говорится, что у газового танкера BW Lesmes, ходящего под флагом Сингапура, во вторник вечером обнаружилась техническая неисправность, и судно село на мель. С газовым танкером столкнулся нефтяной танкер The Burri с Каймановых островов.

Столкновение нарушило движение судов. Танкеры входили в состав конвоя, следовавшего из Средиземного в Красное море.

По словам главы администрации канала адмирала Усамы Раби, движение судов должно нормализоваться в течение нескольких часов.

Через Суэцкий канал проходит около 10 процентов мировой торговли. В прошлом году канал пересекло 23 851 судов, годом ранее – 20 649.

В прошлом году сборы за проход судов через Суэцкий канал составили восемь миллиардов долларов, что стало новым рекордом.

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