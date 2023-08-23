На этой неделе начинаются крупнейшие в истории Эстонии учения по переподготовке резервистов

В учениях примет участие около 10 000 солдат, которых перевели в состав территориальной обороны в течение 2022 года.

Обеспечение учений станет одной из самых больших логистических операций Сил обороны со времен окончания Освободительной войны: управлению тыла предстоит снабдить около 10 000 резервистов почти полумиллионом элементов снаряжения.

«Служба тыла готовится к этим учениям с начала года. Все это время мы сталкивались с большими вызовами, но до сих пор батальон снабжения успешно с ними справлялся. Например, нужно было заготовить снаряжение для участников маневров. Моя команда проделала великолепную работу и я думаю, что во время последующих, вероятно, наиболее жарких двух-трех недель мы не ударим в грязь лицом», - сказал офицер штаба управления тыла майор Танель Курисоо.

Большую роль в подготовке комплектов снаряжения играют подготовленные управлением тыла срочники батальона снабжения. Благодаря их усилиям, подразделения должны избежать неприятных сюрпризов, резервисты получить качественное снаряжение. Ко всему прочему, батальон снабжения отвечает за комплексное обеспечение маневров вооружением, боеприпасами, топливом и специальным снаряжением.

В учениях примут участие и резервисты, которые окончили срочную службу более десяти лет назад. Они смогут оценить улучшение качества экипировки и новые элементы снаряжения. Например, теперь в комплект входит налобный фонарь, а на смену свитеру пришел теплый флисовый джемпер. Вдобавок новая разгрузочная система объединяет баллистическую защиту и функцию распределения снаряжения в единый комплекс.