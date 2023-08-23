Транспортное предприятие Stark Logistics, частично принадлежащее мужу премьер-министра Кайи Каллас Арво Халлику, продолжило сотрудничать с Россией во время войны в Украине, пишет ERR.
Компания мужа премьер-министра Каллас продолжала грузоперевозки в Россию несмотря на войну
По словам генерального директора Stark Logistics Кристьяна Краага, они не полностью остановили перевозки, и текущие несколько рейсов являются последними поставками. «Вывозим остатки с заводов, чтобы завершить деятельность», - уточнил он.
«До войны для нас было нормальным осуществлять 60-70 поставок в месяц в Россию и обратно. Сегодня от этого осталось примерно одна-две поставки в неделю, и все они связаны с одним клиентом: эстонской компанией AS Metaprint, которая публично рассказала СМИ о процессе прекращения производства в России», - прокомментировал Крааг.
Действие происходит по инерции
На прошлой неделе Postimees бегло побеседовал с руководителем компании Metaprint, производящей тару из легких металлов, и являющейся единственным клиентом Stark Logistics, связанным с Россией, Мартти Лемендиком, который дал понять, что деятельность предприятия в России во многом обусловлена инерцией, и потребуется время, чтобы ее завершить.
«Речь идет о больших системах, они обладают инерцией и остановятся, когда закончатся какие-то ресурсы», - ответил Лемендик на вопрос Postimees, ведет ли Metaprint еще какую-то деятельность в России.
«Как известно, на нас влияют санкции и ограничения Европейского Союза, и нам не разрешено отправлять В Россию сырье или материалы. Переработка шла до тех пор, пока там можно было использовать имеющиеся складские остатки», - отметил Лемендик и признал, что у фирмы нет особой возможности получить деньги из России. «Это очень сложно», - сказал он.
Сам Халлик в коротком интервью ERR заявил, что их поставки в Россию исторически были связаны с обслуживанием концернов, расположенных в Эстонии: «Поскольку получателями прибыли от этих перевозок не являются российские граждане, России они денег не приносят».
Каллас дала в долг предприятию мужа 350 000 евро
В июне декларация об экономических интересах показала, что премьер-министр Кая Каллас одолжила 350 000 евро компании своего мужа Арво Халлика. По словам Халлика, предприятие занимается инвестициями, но сейчас эти деньги пойдут на строительство дома, пишет ERR.
Из декларации Кайи Каллас следует, что она одолжила 350 000 евро компании Халлика Novaria Consult, которая, согласно коммерческому регистру, оказывает финансовые услуги.
Халлик рассказал ERR, что это холдинговая компания, основной деятельностью которой являются холдинги и инвестирование в финансовые инструменты. По словам Халлика, они с супругой инвестировали в несколько предприятий.