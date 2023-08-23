Компания с долевым участием мужа премьер-министра Каллас продолжала грузоперевозки в Россию несмотря на войну

Сам Халлик в коротком интервью ERR заявил, что их поставки в Россию исторически были связаны с обслуживанием концернов, расположенных в Эстонии: «Поскольку получателями прибыли от этих перевозок не являются российские граждане, России они денег не приносят».

Каллас дала в долг предприятию мужа 350 000 евро

В июне декларация об экономических интересах показала, что премьер-министр Кая Каллас одолжила 350 000 евро компании своего мужа Арво Халлика. По словам Халлика, предприятие занимается инвестициями, но сейчас эти деньги пойдут на строительство дома, пишет ERR.

Из декларации Каи Каллас следует, что она одолжила 350 000 евро компании Халлика Novaria Consult, которая, согласно коммерческому регистру, оказывает финансовые услуги.

Халлик рассказал ERR, что это холдинговая компания, основной деятельностью которой являются холдинги и инвестирование в финансовые инструменты. По словам Халлика, они с супругой инвестировали в несколько предприятий.