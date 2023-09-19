КТО ОТВЕЧАЕТ? ⟩ Город шахтеров зарастает травой и граффити, инвентарь в ужасном состоянии. А деньги уходят

Вчера Rus.Postimees опубликовал расследование , как фирма, обеспечивающая благоустройство Кохтла-Ярве, устроила в черте города свалку отходов уборки улиц. Однако, мы выяснили, что это не единственная тема, вызывающая вопросы к мэрии.

Напомним, что на сегодня благоустройством Ярвеской и Ахтмеской частей города Кохтла-Ярве занимается OÜ N&V. Договор подписан не только на уборку улиц от пыли и мусора, но и на мытье улиц, ремонт и чистку инфраструктуры, кошение газонов, парков и скверов.

Действующий на данный момент договор № 8-8.2/20 заключен на срок до 20 сентября 2027 года с EKONV GRUPP OÜ (код 16504926), во время подписания договора владельцем фирмы был зять Николая Осипенко Владимир Давыдчик. Затем компания слилась еще с двумя и была удалена из регистра. Договор о слиянии трех компаний подписал Евгений Макаров в трех лицах сам с собой.

Сегодня подрядчиком по договору является фирма OÜ N&V (код 16297634), зарегистрированная за два месяца до тендера. Собственники - жена Николая Осипенко Наталья Осипенко и Игорь Горячов. Руководитель - Евгений Макаров.