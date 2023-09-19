Предприятие, которое должно приводить в порядок инфраструктуру и парки Кохтла-Ярве, не выполняет все обязательные договорные работы. Городские чиновники все это знают, но продолжают исправно платить за услуги, которые оказываются как минимум не полностью.
КТО ОТВЕЧАЕТ? ⟩ Город шахтеров зарастает травой и граффити, инвентарь в ужасном состоянии. А деньги уходят
Вчера Rus.Postimees опубликовал расследование, как фирма, обеспечивающая благоустройство Кохтла-Ярве, устроила в черте города свалку отходов уборки улиц. Однако, мы выяснили, что это не единственная тема, вызывающая вопросы к мэрии.
Напомним, что на сегодня благоустройством Ярвеской и Ахтмеской частей города Кохтла-Ярве занимается OÜ N&V. Договор подписан не только на уборку улиц от пыли и мусора, но и на мытье улиц, ремонт и чистку инфраструктуры, кошение газонов, парков и скверов.
Действующий на данный момент договор № 8-8.2/20 заключен на срок до 20 сентября 2027 года с EKONV GRUPP OÜ (код 16504926), во время подписания договора владельцем фирмы был зять Николая Осипенко Владимир Давыдчик. Затем компания слилась еще с двумя и была удалена из регистра. Договор о слиянии трех компаний подписал Евгений Макаров в трех лицах сам с собой.
Сегодня подрядчиком по договору является фирма OÜ N&V (код 16297634), зарегистрированная за два месяца до тендера. Собственники - жена Николая Осипенко Наталья Осипенко и Игорь Горячов. Руководитель - Евгений Макаров.
Автор несколько раз за лето приезжала в Кохтла-Ярве и ходила по Ахтмеской и Ярвеской частям города, чтобы увидеть своими глазами, как выполняются работы. Вице-мэр по городскому хозяйству и развитию Эрик Сечков сообщил Rus.Postimees, что все с благоустройством в порядке. «Я много езжу по Эстонии и могу сказать, что Кохтла-Ярве хорошо ухожен», - сообщил в своем письме Сечков. Ну что ж, давайте оценим ухоженность.
Граффити скоро будут и на лицах каменных шахтеров
Согласно пункту 1.1 договора, целью договора является обслуживание и благоустройство в Ярвеской и Ахтмеской частях города дорог, улиц, парковок, площадей, зеленых зон, парков, автобусных остановок и малых форм. В результате подрядчик должен обеспечить чистое и ухоженное городское пространство.
Согласно техническим условиям к договору, территорию вокруг скамеек, остановок общественного транспорта должны убирать каждый день. Если скамейки сломаны, испачканы или разрисованы граффити, их нужно приводить в порядок незамедлительно.
Как эти договорные обязательства выполняются? Смотрим. Разрисованные автобусные павильоны, поломанные и ободранные скамейки и урны в городе везде. Из окон управы Ахтме видна автобусная остановка, павильон которой традиционно разрисован белой краской. Старейшина Олег Корныльев, видимо, всем доволен.
С июня до конца августа ничего не изменилось. Остановки были в краске и надписях и в июне, и в августе. Скамейки поломаны даже на центральной аллее. Их покрасили, но не зашкуривая и не ремонтируя. В галерее ниже есть скриншот сообщения, отправленного Юлле Лепассаар, о состоянии скамеек.
Масса урн для мусора стоят разрисованными и без крышек. Их не ремонтируют, так как для этого у OÜ N&V нет людей. Краска есть, но мелкий ремонт делать некому.
У управы Ахтмеской части города можно обнаружить скамейки, которые после покраски тут же были испорчены: на свежую краску клеили бумагу с надписью «Окрашено!». Работу, очевидно, приняли и так. Скамеек с остатками бумаги в Ахтме не одна и не две.
Вот типичный павильон автобусной остановки в Кохтла-Ярве. Он должен быть приведен в порядок в течение одного дня (!) и точно до того, как обслуживающая фирма получит за это деньги.
Они не приводятся в порядок месяцами, но деньги за эту услугу исправно капают. Вот еще фотографии «ухоженного» центра города. Некошеные куски газона вокруг урн и сломанные урны - это центральная городская аллея. Народный парк тоже не дождался внимания рабочих с триммером.
Чистыми и отремонтированными должны быть все перечисленные элементы инфраструктуры и памятники, включая, разумеется символ города «Слава труду». При необходимости памятники нужно мыть. Граффити и грязь с автобусных остановок нужно удалять немедленно.
Гордость Кохтла-Ярве - памятник «Слава Труду». В таком же виде он был и зимой.
Городским чиновникам прекрасно известно, что записанные в договоре обязательства немедленно приводить в порядок инфраструктуру на деле не выполняются. Для этого достаточно ходить или ездить по городу. Чтобы не видеть, в каком состоянии все этого находится, нужно перемещаться на вертолете.
Косить траву нечем и некем
Согласно договору OÜ N&V обязалась косить траву в Ярвеской и Ахтмеской частях города. К договору прилагаются карты, на которых видно, какие зоны должны быть скошены.
В пункте 4.5 договора сказано, что в случае проблем с выполнением договорных работ подрядчик должен уведомлять заказчика о проблемах в течение одного рабочего дня и сразу предлагать варианты решения.
Уже в начале июня у OÜ N&V были серьезные затруднения с этими работами, так как не было достаточного количества рабочих-триммеристов. Было понятно, что требования договора выполнены не будут.
Об этом знали и руководитель подрядчика Евгений Макаров, и старейшина Юлле Лепассаар. Например, в Народном парке по договору должны косить траву каждые 15 дней, но фактически за все лето косили ее всего два раза. Состояние находящегося почти в центре Народного парка говорит сами за себя. Эти джунгли не выглядят как ухоженный парк, в котором своевременно косят. Чиновников управы ставили в известность, что не только этот парк, но и многие другие зеленые зоны не косят, но даже если бы никто об этом специально не сообщал, у чиновников все же есть глаза.
Пункт 4.11 договора позволяет заказчику в лице управы заказывать выполнение работ у третьих лиц за счет подрядчика, если подрядчик сам не справляется и свои обязательства не выполняет. Актами закрыты все работы как выполненные, у нас нет только акта за вторую половину июня, поэтому мы не знаем, были ли оплачены работы за эти две недели.
За каждые две недели летних работ OÜ N&V получает около 68 тысяч без НСО. В месяц сумма, которую получает подрядчик от города составляет примерно 163 тысячи евро с НСО. Плюс время от времени оплачивается вывоз стихийных свалок.
Зимние работы стоят около 247 тысяч евро в месяц, то есть 123 600 евро без НСО. Как зимой происходит уборка снега жители города знают.
Спецтехника старая и ее мало
По данным Rus.Postimees у OÜ N&V сегодня 80 единиц техники, восемь из которых – газонокосилки. Этой техникой OÜ N&V закрывает заказы в разных самоуправлениях: кроме Кохтла-Ярве это Нарва, Силламяэ, Таллинн и государственные дороги в Ида-Вирумаа.
Если жизнь показывает, что у компании не хватает ресурсов для своевременного выполнения всех работ, то почему бы городу не установить соответствующие требования к технике и персоналу уже при проведении тендера?
Чиновник горуправы, который согласился с нами пообщаться анонимно, говорит, что этого делать нельзя: ограничивается свободная конкуренция.
«Если написать в условиях, что у фирмы должно быть столько-то единиц техники JCB, например, и столько-то человек персонала, нас обвинят в том, что условия тендера заточены под конкретного подрядчика», - сказал Rus.Postimees источник в управе.
Чиновник также признал, что фактически этот заказ на пять лет, который стоит 12,5 миллионов евро, должен быть на несколько миллионов дороже, так как предусмотренный объем работ со всеми операционными расходами выполнить нереально. Но зачем тогда OÜ N&V берет на себя такие обязательства?
Очень трудно поверить, что предприниматель будет брать подряд с заведомо низкой оплатой, рассчитывая при этом и работы выполнить, и даже что-то заработать, хотя чиновник управы понимает, что это невозможно. Более логично выглядит та реальность, какую мы наблюдаем в Кохтла-Ярве: значительная часть работ просто не выполняется, а чиновники оплачивают работы полностью.