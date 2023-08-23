Кая Каллас: у моего мужа нет бизнес-клиентов в РФ

«Сегодня ERR опубликовал новость о том, что компания, связанная с моим мужем, ведет бизнес в России. Я хотела бы подчеркнуть, что у моего мужа нет бизнес-клиентов в Российской Федерации», - написала премьер-министр.

«Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вся торговля и бизнес с Россией должны быть прекращены до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину. Мой муж владеет долей в логистической компании. Он объяснил, что эта компания помогает одному из его эстонских клиентов прекратить производственные операции в России в соответствии с законом и санкциями. Все дальнейшие вопросы следует адресовать этим компаниям», - добавила она.