Ведущие эстонские политики обвиняют Каю Каллас в лицемерии и нанесении ущерба репутации Эстонии

Центристы призывают Каллас поспешить с детальными объяснениями

Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Танель Кийк обращает внимание на то, что Кая Каллас была одной из активнейших сторонниц санкций в отношении России как в Эстонии, так и в Европе, но теперь выясняется, что компания с участием ее мужа до сих пор перевозит товары в Россию.

Кийк напоминает, что война России против Украины длится почти полтора года. По оценке Кийка, этого времени была достаточно, чтобы любая компания скорректировала бы свою деятельность и согласилась с действующими санкциями, и в этом пункте он полностью согласен с направлением внешней политики Эстонии, согласно которому до тех пор, пока Россия ведет кровопролитную агрессивную войну, торговля с восточным соседом для нас невозможна.

Танель Кийк. Фото: Tairo Lutter

По оценке, Кийка, в нынешней ситуации для конкретной компании принципиально было завершить реорганизацию в течение полутора лет. Если этого не было сделано по какой-либо причине, то руководство компании должно дать весьма убедительное объяснение.