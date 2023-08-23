Ведущие эстонские политики обвиняют Каю Каллас в лицемерии и нанесении ущерба репутации Эстонии

Представители ведущих эстонских политических партий дали свои комментарии по поводу обнародованных данных о том, что компания, в которой имеет и долевое участие муж премьер-министра Эстонии, продолжает вести бизнес в России.
«Отечество» считает, что ситуация позорит Эстонию
Глава партии «Отечество» Урмас Рейнсалу считает, что премьер-министр от Партии реформ Кая Каллас должна немедленно дать объяснения возникшему скандалу.
Рейнсалу напомнил, что Эстония на международном уровне выступает за жесткую политику санкций, а сейчас появились сообщения, что компания с участием супруга премьер-министра Stark Logistics продолжает перевозить грузы в Россию, делая это во время подолжающейся геноцидной войны.
Более того, указал Рейнсалу, премьер-министр сама лично перечислила крупную сумму компании, являющейся акционером Stark Logistics.
По оценке Рейнсалу, в случае соответствия изложенных в прессе фактов действительности действия премьер-министра являюются вопиющим лицемерием, позорящим Эстонию.
«Какова была бы наша реакция, если бы поступила такая информация о главе правительства другой европейской страны?», - задается вопросом Рейнсалу.
Рейнсалу напомнил, что сама премьер-министр говорила о том, что мы находимся в состоянии войны.
Как считает Рейнсалу, речь идет в первую очередь не о юридической, а об этической ответственности со стороны главы правительства, который сама призывала весь мир положить конец кровопролитию, творимому Россией.
Рейнсалу подчекривает, что премьер-министр должна немедленно дать разъяснения по поводу данной информации.
Для Рейнсалу особенно болезненным делает этот скандал то обстоятельство, что именно «Отечество», будучи в тот момент коалиционной партией, вносило в правительство предложение прекратить торговые перевозки с Россией. По словам Рейнсалу, об этом премьер-министр Украины лично просил его в марте прошлого года. Тогда, по словам Рейнсалу, премьер-министр Эстонии и ее политическая партия не поддержали это предложение.
Центристы призывают Каллас поспешить с детальными объяснениями
Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Танель Кийк обращает внимание на то, что Кая Каллас была одной из активнейших сторонниц санкций в отношении России как в Эстонии, так и в Европе, но теперь выясняется, что компания с участием ее мужа до сих пор перевозит товары в Россию.
Кийк напоминает, что война России против Украины длится почти полтора года. По оценке Кийка, этого времени была достаточно, чтобы любая компания скорректировала бы свою деятельность и согласилась с действующими санкциями, и в этом пункте он полностью согласен с направлением внешней политики Эстонии, согласно которому до тех пор, пока Россия ведет кровопролитную агрессивную войну, торговля с восточным соседом для нас невозможна.
По оценке, Кийка, в нынешней ситуации для конкретной компании принципиально было завершить реорганизацию в течение полутора лет. Если этого не было сделано по какой-либо причине, то руководство компании должно дать весьма убедительное объяснение.
«На мой взгляд, премьер-министр не может отказаться от комментариев в ситуации, когда она сама была одним из самых активных сторонников санкций как в Эстонии, так и в Европе, делая упор на надзоре и обеспечении соблюдения санкций. Премьер-министру необходимо объяснить, какие обоснования она получила от этой компании, особенно если это компания, в которой доля участия есть и у ее собственного мужа, - указал Кийк. - В противном случае у нас создается впечатление, что у нас есть ряд компаний, к которым предъявляются определенные требования и для которых премьер-министр Каллас подчеркивает важность морального компаса, а есть и некоторые избранные компании, которые не подпадают под эти требования. Такое впечатление не должно складываться в Эстонской Республике».
Социал-демократы обеспокоены, но не торопятся делать выводы
Представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд считает, что происходящее определенно не идет на пользу международной репутации премьер-министра.
По мнению Кальюлайда, надо сначала дождаться собственных объяснений премьер-министра и собрать информацию, и только тогда можно будет сформировать позицию.
Кальюлайд признает, что новость имеет большое влияние. «Премьер-министр Кая Каллас была одним из самых резких критиков России на международном уровне, а также привлекла большое международное внимание благодаря своим четким взглядам. Разумеется, международной репутации премьер-министра не пойдет на пользу, если подтвердится, что компания с участием ее мужа продолжала вести бизнес в России даже после полномасштабного вторжения России в Украину».
По словам Кальюлайда, поскольку Каллас является премьер-министром Эстонии, это также и вопрос международного авторитета Эстонии. «Но еще раз: не стоит торопиться с событиями и делать преждевременные выводы. Мы ждем публичных объяснений премьер-министра, а при необходимости и объяснений перед Рийгикогу, для которых парламент может собираться в разных рабочих форматах».