Stark Logistics: с начала войны у нас не было российских клиентов

Компания Stark Logistics комментирует скандал, разразившийся вокруг мужа премьер-министра Каи Каллас и подчеркивает, что с начала войны у компании не было ни одного клиента в России.
В пресс-релизе компании говорится, что с начала войны у нее не было ни одного клиента в России. У компании, занимающейся логистическим планированием и транспортировкой, есть эстонский клиент - Metaprint. У Metaprint есть завод по производству аэрозольной упаковки в России, и закрытие этого завода владелец постоянно публично комментирует в эстонских СМИ.
«Stark Logistics помогла этой компании прекратить бизнес в России, поскольку мы хорошо знаем клиента - его владелец также является мажоритарным акционером Stark Logistics. Все перевозки были осуществлены в предусмотренном для этого порядке, эстонские компетентные органы располагают документально подтвержденной информацией о них, и ни один российский оператор или конечный бенефициар не получил прибыли - использованные грузовики даже не заправлялись в России в рамках перевозок», - говорится в сообщении.
«Так называемые "преревозки в Россию" позволяют оценить довоенную картину - в 2021 году и в первом квартале 2022 года поставки российским заказчикам составили 3422 евро и 522 евро соответственно. Наш оборот за тот же период составил 11,3 миллиона евро и 13 миллионов евро соответственно. С начала войны мы занимались только поддержкой ранее заключенных международных контрактов и транспортировкой активов компании Metaprint, а роль Stark Logistics в этой деятельности завершится в сентябре этого года. Кто-то должен был выполнить эту печальную работу. С начала войны мы не вели бизнес в России, не развивали его, не искали там клиентов, а работа, связанная с контрактами этой эстонской компании, была легитимной по форме и содержанию», - заявил исполнительный директор компании Stark Logistics Кристьян Крааг.