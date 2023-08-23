Stark Logistics: с начала войны у нас не было российских клиентов

В пресс-релизе компании говорится, что с начала войны у нее не было ни одного клиента в России. У компании, занимающейся логистическим планированием и транспортировкой, есть эстонский клиент - Metaprint. У Metaprint есть завод по производству аэрозольной упаковки в России, и закрытие этого завода владелец постоянно публично комментирует в эстонских СМИ.

«Stark Logistics помогла этой компании прекратить бизнес в России, поскольку мы хорошо знаем клиента - его владелец также является мажоритарным акционером Stark Logistics. Все перевозки были осуществлены в предусмотренном для этого порядке, эстонские компетентные органы располагают документально подтвержденной информацией о них, и ни один российский оператор или конечный бенефициар не получил прибыли - использованные грузовики даже не заправлялись в России в рамках перевозок», - говорится в сообщении.