Мартин Хельме: если так ведет себя муж премьер-министра, то это очень большая проблема

Хельме написал, что премьер-министр Кая Каллас напрямую и лично участвует в транзитном бизнесе с Россией. «Та самая принцесса войны, которая два года ходила и объясняла, что Эстония находится в состоянии войны, а на войне все черно-белое», - добавил он.

«У нас в Эстонии втаптывают в землю музыкантов, спортсменов и, конечно же, не состоящих в браке с премьер-министром предпринимателей, которые не подчиняются приказам Каи Каллас. В преддверии выборов неделями такое выражение лица, как будто вне себя от выдуманных рассказов Пригожина. Получается, что лозунг "я поддерживаю Украину" был предназначен лишь для всех остальных, сама Кая и ее муж все же поддерживают режим Путина», - написал Хельме.

По его словам, дело не только в этике и двуличности, но и в международной репутации Эстонии, которой Каллас своим бизнесом явно вредит. «Вопрос еще и в том, что этим бизнесом она помогает развитию российской экономики и военной промышленности, а также продолжению режима Путина и адаптации к санкциям. И вопрос в том, что она подрывает всю серьезность концепции санкций, лично наживаясь на ней через свою финансовое участие. Неустанно поучая всех остальных, постоянно обвиняя всех в путинизме», - сказал председатель EKRE.