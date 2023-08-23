Мартин Хельме: если так ведет себя муж премьер-министра, то это очень большая проблема

Председатель EKRE Мартин Хельме заявил в социальных сетях, что Кая Каллас не может оставаться на посту премьер-министра, и что скандал, связанный с ее мужем, наносит ущерб международному имиджу Эстонии.
Хельме написал, что премьер-министр Кая Каллас напрямую и лично участвует в транзитном бизнесе с Россией. «Та самая принцесса войны, которая два года ходила и объясняла, что Эстония находится в состоянии войны, а на войне все черно-белое», - добавил он.
«У нас в Эстонии втаптывают в землю музыкантов, спортсменов и, конечно же, не состоящих в браке с премьер-министром предпринимателей, которые не подчиняются приказам Каи Каллас. В преддверии выборов неделями такое выражение лица, как будто вне себя от выдуманных рассказов Пригожина. Получается, что лозунг "я поддерживаю Украину" был предназначен лишь для всех остальных, сама Кая и ее муж все же поддерживают режим Путина», - написал Хельме.
По его словам, дело не только в этике и двуличности, но и в международной репутации Эстонии, которой Каллас своим бизнесом явно вредит. «Вопрос еще и в том, что этим бизнесом она помогает развитию российской экономики и военной промышленности, а также продолжению режима Путина и адаптации к санкциям. И вопрос в том, что она подрывает всю серьезность концепции санкций, лично наживаясь на ней через свою финансовое участие. Неустанно поучая всех остальных, постоянно обвиняя всех в путинизме», - сказал председатель EKRE.
По словам Хельме, если бы так повел себя какой-либо бизнесмен, поддерживающий Партию реформ, это была бы проблема, но если так ведет себя муж премьер-министра, это очень большая проблема: «Если уже премьер-министр лично и напрямую связан с этим бизнесом, то это непреодолимая проблема. Такой человек не может оставаться в должности премьер-министра».