Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 23 августа: в стоматологической клинике Implandihoitto пациентов обманули на несколько тысяч евро, в Йыхви впервые пройдет Международный антивоенный фестиваль независимого кино, 10-ый этап Škoda MTB в Пирита для велосипедистов-экстремалов
Сегодня в выпуске:
- Скандал в Таллиннской стоматологической клинике Implandihoitto: пациентов обманывают на несколько тысяч евро. В ситуации разбиралась наш корреспондент
- Коротко по стране: учения Ussisõnad проверят на прочность логистику Сил обороны, за год цена автохлама в Эстонии выросла на треть
- С 25 по 30 августа в Йыхви впервые пройдет Международный антивоенный фестиваль независимого кино, который придумал режиссер и продюсер Павел Гаврилин. Наш специальный корреспондент заглянул в закулисье фестиваля
- Уже эту пятницу, 25 августа, стартует 76-й сезон Русского театра Эстонии. Откроет его постановка "Страх и отчаяние Третьей империи" по пьесе Бертольда Брехта. Наш корреспондент узнала у нового художественного руководителя Русского театра Дмитрия Петренко о творческих планах труппы
- Мировые новости: волна лесных пожаров накрыла северо-восток Греции, Япония сбросит воду c АЭС "Фукусима" и в Шотландии открыли детсад для взрослых
- В столице прошел 10-ый этап Škoda MTB в Пирита для велосипедистов, увлекающихся ездой по бездорожью. Не пропустила гонки и наша съёмочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 23 августа