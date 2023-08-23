«Новости в 7» за 23 августа: в стоматологической клинике Implandihoitto пациентов обманули на несколько тысяч евро, в Йыхви впервые пройдет Международный антивоенный фестиваль независимого кино, 10-ый этап Škoda MTB в Пирита для велосипедистов-экстремалов

Сегодня в выпуске:

- Скандал в Таллиннской стоматологической клинике Implandihoitto: пациентов обманывают на несколько тысяч евро. В ситуации разбиралась наш корреспондент

- Коротко по стране: учения Ussisõnad проверят на прочность логистику Сил обороны, за год цена автохлама в Эстонии выросла на треть

- С 25 по 30 августа в Йыхви впервые пройдет Международный антивоенный фестиваль независимого кино, который придумал режиссер и продюсер Павел Гаврилин. Наш специальный корреспондент заглянул в закулисье фестиваля

- Уже эту пятницу, 25 августа, стартует 76-й сезон Русского театра Эстонии. Откроет его постановка "Страх и отчаяние Третьей империи" по пьесе Бертольда Брехта. Наш корреспондент узнала у нового художественного руководителя Русского театра Дмитрия Петренко о творческих планах труппы

- Мировые новости: волна лесных пожаров накрыла северо-восток Греции, Япония сбросит воду c АЭС "Фукусима" и в Шотландии открыли детсад для взрослых

- В столице прошел 10-ый этап Škoda MTB в Пирита для велосипедистов, увлекающихся ездой по бездорожью. Не пропустила гонки и наша съёмочная группа