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В ночь на четверг возможны перебои в работе электронных каналов Swedbank

BNS
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Банкомат. Фото иллюстративное.
Банкомат. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 24 августа c 00.00 до 04.30, то есть в ночь со среды на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.

«Приносим извинения в связи с возможными неудобствами и просим запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям», - отмечается в пресс-сообщении финансового учреждения.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться к консультантам банка по круглосуточному телефону 6 310 310.

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