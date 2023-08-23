Фото ⟩ В Украину прибудут разведдроны, приобретенные на средства эстонских жертвователей

Пожертвования начали собирать прошлой осенью, свой вклад внесли 3986 частных лиц из Эстонии и из-за границы, за время кампании было пожертвовано 222 933 евро. Это самая большая сумма, когда-либо собранная на платформе пожертвований toeta.me.

Благодаря этой финансовой поддержке технические характеристики «Калева», «Лембиту», «Вамболы» и еще 18 произведенных в Эстонии беспилотников будут улучшены, что продлит им жизнь на фронте. Дроны отправятся в Украину в ближайшие недели.

Дроны EOS C VTOL производства Threod Systems зарекомендовали себя как средства наблюдения высокого уровня на поле боя в Украине. Дальность полета дронов с подключением связи – до 50 км, дальность автономного полета – до 150 км. Беспилотники уже записали немало важных кадров и ценных разведданных, повлиявших на ход войны.

Кампанию прошлой осенью запустил актив выпускников высших курсов национальной обороны – Рой Стридер, Ээрик-Нилес Кроссь, Тайво Рауд, Агне Айя, Андрес Пехме, Мартин Симон и Юку-Калле Райд. Вчера они объявили об окончании сбора средств.

Высшие курсы национальной обороны проводятся два раза в год, весной и осенью. С 1999 года эти курсы прошли около 2200 человек.