Фото ⟩ В Украину прибудут разведдроны, приобретенные на средства эстонских жертвователей

В ближайшее время в Украину прибудут мощные дроны «Калев», «Лембит» и «Вамбола», сбор средств на приобретение которых организовали выпускники высших курсов национальной обороны. Всего на фронт будет отправлен 21 разведывательный дрон эстонского производства с повышенной надежностью позиционирования.
Пожертвования начали собирать прошлой осенью, свой вклад внесли 3986 частных лиц из Эстонии и из-за границы, за время кампании было пожертвовано 222 933 евро. Это самая большая сумма, когда-либо собранная на платформе пожертвований toeta.me.
Благодаря этой финансовой поддержке технические характеристики «Калева», «Лембиту», «Вамболы» и еще 18 произведенных в Эстонии беспилотников будут улучшены, что продлит им жизнь на фронте. Дроны отправятся в Украину в ближайшие недели.
Дроны EOS C VTOL производства Threod Systems зарекомендовали себя как средства наблюдения высокого уровня на поле боя в Украине. Дальность полета дронов с подключением связи – до 50 км, дальность автономного полета – до 150 км. Беспилотники уже записали немало важных кадров и ценных разведданных, повлиявших на ход войны.
Кампанию прошлой осенью запустил актив выпускников высших курсов национальной обороны – Рой Стридер, Ээрик-Нилес Кроссь, Тайво Рауд, Агне Айя, Андрес Пехме, Мартин Симон и Юку-Калле Райд. Вчера они объявили об окончании сбора средств.
Высшие курсы национальной обороны проводятся два раза в год, весной и осенью. С 1999 года эти курсы прошли около 2200 человек.
Целью высших курсов национальной обороны является ознакомление с политикой безопасности, внешней и оборонной политикой Эстонии и с широким подходом к национальной обороне, а также расширение сотрудничества в области гособороны. Курсы в первую очередь предназначены для политиков, госслужащих, военнослужащих, муниципальных чиновников, лидеров общественного мнения и экономистов, деятелей культуры и образования, журналистов и представителей третьего сектора.