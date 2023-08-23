Шестая подряд атака дронов на Москву – один попал в башню в «Москва-Сити»

Ночью многих москвичей и жителей области снова разбудили взрывы. «Поступили сообщения о хлопках в районе "Москва-Сити", Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино», - писало агентство ТАСС. Корреспондент газеты «Коммерсант», что в районе «Москва-Сити» звук взрыва около был слышен 02:50.

Примерно спустя полчаса мэр Москвы Сергей Собянин, который теперь почти каждую ночь вынужден обновлять свой телеграм-канал, написал, что один беспилотник попал в «строящееся здание» в «Москва-Сити», а другой сбит под Можайском.

Чуть позже Минобороны России позже сообщило о еще одном сбитом дроне. Всего их в итоге было три. Два, по версии министерства, силам ПВО удалось сбить над территорией Можайского и Химкинского районов в Подмосковье, а третий пролетел в Москву и «был подавлен» средствами радиоэлектронной борьбы, после чего «совершил столкновение» со «строящимся зданием» в «Москва-Сити».

Еще одна башня в «Москва-Сити»

На фото и видео, опубликованных СМИ и телеграм-каналами, видно, что дрон врезался в почти достроенную башню, в результате чего на уровне 12 этажа было выбило одно панорамное окно, а другие окна покрылись трещинами и копотью.

По версии канала «Осторожно, Москва», беспилотник попал в строящийся небоскреб рядом с башней «Меркурий». Издание «Агентство» (в реестре «иноагентов») полагает, что дрон попал в башню Moscow Towers, и связывает ее с братьями Ротенбергами.