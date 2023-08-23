Шестая подряд атака дронов на Москву – один попал в башню в «Москва-Сити»

Атаки беспилотников на Москву становятся ежедневными. Шестой день подряд дроны сбивают либо на подлете к российской столице, либо уже в городе. Четвертый раз за лето беспилотник оказался рядом с башнями «Москва-Сити». Тем временем власти Белгородской области заявили о трех погибших при обстреле села с использованием дронов.
Ночью многих москвичей и жителей области снова разбудили взрывы. «Поступили сообщения о хлопках в районе "Москва-Сити", Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино», - писало агентство ТАСС. Корреспондент газеты «Коммерсант», что в районе «Москва-Сити» звук взрыва около был слышен 02:50.
Примерно спустя полчаса мэр Москвы Сергей Собянин, который теперь почти каждую ночь вынужден обновлять свой телеграм-канал, написал, что один беспилотник попал в «строящееся здание» в «Москва-Сити», а другой сбит под Можайском.
Чуть позже Минобороны России позже сообщило о еще одном сбитом дроне. Всего их в итоге было три. Два, по версии министерства, силам ПВО удалось сбить над территорией Можайского и Химкинского районов в Подмосковье, а третий пролетел в Москву и «был подавлен» средствами радиоэлектронной борьбы, после чего «совершил столкновение» со «строящимся зданием» в «Москва-Сити».
Еще одна башня в «Москва-Сити»
На фото и видео, опубликованных СМИ и телеграм-каналами, видно, что дрон врезался в почти достроенную башню, в результате чего на уровне 12 этажа было выбило одно панорамное окно, а другие окна покрылись трещинами и копотью.
По версии канала «Осторожно, Москва», беспилотник попал в строящийся небоскреб рядом с башней «Меркурий». Издание «Агентство» (в реестре «иноагентов») полагает, что дрон попал в башню Moscow Towers, и связывает ее с братьями Ротенбергами.
На фото также видны осколки стекла на земле как в самом деловом квартале, так и разбитые окна старых хрущевок, примыкающих к небоскребам. Собянин подтвердил, что выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.
Взрывы над Химками
В Химках обломки сбитого дрона упали в квартале Старбеево - судя по опубликованным фото, около строительного магазина. Источник «РИА Новости» сказал, что также «произошло повреждение частного дома» и «обнаружено повреждение стены нежилого здания».
Обрушился угол второго этажа частного дома в Старбеево, осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами, уточнил позже мэр города Дмитрий Волошин.
Взрывы в Химках, над которыми ПВО сбила дрон, были слышны на другом берегу Москва-реки в городе Долгопрудный. «Бабахнуло так, что окна затряслись, потом еще два раза», - писал пользователь VK в паблике «Типичный Долгопрудный». «С балкона видела, как ПВО сработало. Три раза, в три часа ночи», - написала в том же паблике пользователь Александра. «Даже в Дмитровском районе было слышно», - утверждает еще один пользователь Дмитрий.
«Мы тут напротив Старбеево через канал. ПВО рядом с нами. Нас до сих пор трясет - очень сильные взрывы!» - написала Наталья. «Химки, [район] Левобережный - очень громко слышно было взрывы, на всей улице сигнализации орали», - сообщила жительница Химок Анастасия. Еще одна жительница города написала в фейсбуке: «Над нашим домом было слышно, как ПВО сработала. Три громких длинных залпа ракет».
Обстрел в Белгороде
Сведений о пострадавших ни в Москве, ни в Химках и Можайском районе нет. О погибших в результате атаки дронов утром в среду заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, двум атакам подверглось село Лавы, в результате второй погибли трое мирных жителей. «Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице, - утверждает губернатор. - Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи».
Украинские власти не комментировали это заявление, Би-би-си в условиях военного времени не может оперативно проверить сообщения официальных лиц.
Шесть дней подряд
Ночью все четыре московских аэропорта, как это было и в предыдущие дни, приостанавливали вылеты и прием самолетов. Несколько самолетов отправили на запасные аэродромы.
Атаки дронов на Москву продолжаются с пятницы, когда беспилотник попал в павильон «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной, расположенного рядом с «Москва-Сити».
В сам квартал «Москва-Сити» дроны летом попадали уже дважды, причем в одну и ту же башню, где работают чиновники Минэкономразвития и Минцифры. Глава комитета Госдумы по обороны Андрей Картаполов на этой неделе высказал гипотезу о том, что небоскребы «Москва-Сити» становятся мишенью для дронов, потому что «по ним легче попасть».
В выходные сообщения о летевших в направлении Москвы и сбитых беспилотниках прошли почти незамеченными в новостях, в понедельник их сбивали в Рузском и Истринском районах, в том числе рядом с загородным домом пропагандистки Маргариты Симоньян, во вторник — в Красногорском и Одинцовском районах, причем в Красногорске пострадал 25-этажный жилой дом.
Таким образом, атаки продолжаются уже шестой день подряд, причем как минимум последние три дня примерно с одного направления — запад и северо-запад.
Президент Владимир Путин пока не комментировал новую серию ударов дронов в направлении Москвы. Ночью Кремль сообщил, что Путин провел встречи с главами оккупированных частей Луганской и Запорожской областей Украины, назвал ситуацию на фронте стабильной и пожелал им успехов на сентябрьских выборах.
Украина на протяжении недели официально не комментирует атаки дронов на Москву. Украинские власти и военные в среду сообщили о российской атаке дронов-камикадзе Shahed-136/131 на зернохранилища в Одесской области. Девять беспилотников, по их данным, удалось сбить. Всего в ночь на 23 августа в небе над Украиной силам ПВО удалось сбить 11 ударных дронов из 20 запущенных, утверждают Воздушные силы ВСУ.
Первый дроны долетели до Москвы еще в мае, в том числе до Кремля. В Кремле отказывались отвечать на вопросы об эффективности работы российской ПВО, переадресовывая их военным.